Prințul Marco, în lacrimi la Insula Iubirii. Ce a recunoscut despre Gabriella: „Am dus lipsă de asta”

Aflat la bonfire, Prințul Marco a explicat de ce a legat o conexiune cu Gabriella și ce simte că-i lipsește în căsnicia cu Bianca.

Prințul Marco a explica cu un nod în gât că duce lipsă de apreciere și că se simte foarte bine când primește de la ispită validarea și dorința din priviri de care simțea nevoia.

„Am fost întrebat de ce am avut această Îmi place la Gabriella cum se uită la mine. Cum mă face să mă simt, acest sentiment copilăresc. A te tachina, a te juca, a te căuta... N-am mai simțit asta de mult timp. Și nu pot să mint să spun că nu-mi place. Pe mine mă face să mă simt bine. Fiind un băiat tânăr într-o relație lungă, îmi era dor de așa ceva. De această dorință pe care o are persoană în ochi când te privește. Eu am dus lipsă de apreciere”, a spus Prințul Marco, punându-și la ochi ochelarii de soare, pentru a nu-și arăta lacrimile.

Prințul Marco, în lacrimi la la Insula Iubirii. Ce a recunoscut despre Gabriella: „Am dus lipsă de asta”

Radu Vâlcan l-a apreciat pe Prințul Marco pentru curajul de a-și expune sentimentele.

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„Sunt foarte împăcat cu mine, sunt foarte liniștit și încerc să profit de orice moment, că nu se vor mai întoarce aceste momente!”, a mai spus Prințul Marco, precizând că speră ca Bianca să nu se supere pe apropierea lui cu Gabriella, ci să se bucure pentru el că se simte bine.

„De multe ori lași de la tine multe lucruri, te lipsești de ele. Mă bucur de momentele pe care le am, că nu le-am mai trăit de mult timp și am curajul să le trăiesc până la capăt. Suntem umani. Dacă vine ceva bine și frumos car enu deranjează pe nimeni... Ea nu trebuie să se supere, ci să se bucure că o fac de față cu ea și nu pe ascuns”, a mai spus Prințul Marco.

La vila fetelor, Bianca a fost extrem de supărată după ce a văzut imagini cu soțul ei și ispita.

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