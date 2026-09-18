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„Am un demon în mine”. Confesiunea lui Marco și gestul îndrăzneț făcut de Gabriella în jacuzzi pentru a-l seduce pe „Prinț”, azi

La Insula Iubirii orice moment poate crea povești care să ducă mai departe gândurile concurenților și ale ispitelor. În această seară, confesiunea lui Marco, dar și gestul îndrăzneț făcut de Gabriella pentru a-l seduce va ridica fără doar și poate semne de întrebare.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 18 Septembrie 2026, 15:07 | Actualizat Vineri, 18 Septembrie 2026, 15:19
„Am un demon în mine”. Confesiunea lui Marco și gestul îndrăzneț făcut de Gabriella în jacuzzi pentru a-l seduce pe „Prinț” | antena 1
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A sosit momentul în care lucrurile încep să se încingă cu adevărat la „Insula Iubirii”. După zile în care apropierile dintre participanți au funcționat timid, primele scene incendiare dintre ispita Gabriella și Marco promit să stârnească reacții în rândul telespectatorilor.

Confesiunea lui Marco și gestul îndrăzneț făcut de Gabriella în jacuzzi pentru a-l seduce pe „Prinț”

Totul a început într-un moment petrecut în jacuzzi, acolo unde atmosfera dintre cei doi a devenit tot mai încărcată. Moment pe care îl veți vedea în această seară, de la 20.30, la Antena 1.

O replică spusă de Marco, „scoți demonii”, a fost suficientă pentru ca lucrurile să capete o altă nuanță. De aici până la momentele din piscină, apropierea dintre cei doi a devenit tot mai evidentă.

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Gabriella nu pare să ascundă faptul că între ea și Marco există o anumită chimie. Întrebată despre relația dintre ei și despre felul în care au ajuns să fie atât de apropiați, ispita a vorbit despre atracție, considerând-o firească într-un astfel de context.

„Nu am avut o prietenie ciudată. E normal, ești băiat, sunt fată, există o atracție”, a spus Gabriella. Ce a spus mai departe, rămâne să descoperiți în această seară, de la 20.30, la Antena 1.

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Declarația ridică însă și mai multe semne de întrebare cu privire la ceea ce se întâmplă între cei doi. Imaginile difuzate în această ediție lasă să se înțeleagă că apropierea nu se oprește la discuțiile purtate, ci și la mici atingeri, dar care abia se pot sesiza.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Gabriella și Marco în piscină și cât de departe au ajuns lucrurile, doar la Insula Iubirii.

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