Narcis Bujor a mărturisit că felul în care arată astăzi este rezultatul disciplinei și al efortului susținut pe care l-a făcut zi de zi. Vezi cum arăta concurentul de la Insula Iubirii la 21 de ani.

Cum arăta Narcis Bujor de la Insula Iubirii la 21 de ani. Nu te-ai gândi că era așa: "E genetic" | antena 1

Narcis Bujor a vorbit deschis despre perioada în care era mult mai slab și despre schimbările prin care a trecut de-a lungul anilor.

Cum arăta Narcis Bujor de la Insula Iubirii la 21 de ani

Ispita de la „Insula Iubirii” a dezvăluit că, la 21 de ani, cântărea doar 65 de kilograme, în timp ce astăzi ajunge la aproximativ 103 kilograme. Diferența este una vizibilă, iar Narcis spune că transformarea sa are legătură și cu felul în care a ales să trăiască.

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La 21 de ani, Narcis avea o constituție foarte slabă și spune că putea mânca aproape orice fără să ia în greutate. Metabolismul său rapid a făcut ca kilogramele să se adune greu, iar chiar și în perioadele în care nu mergea la sală observa că slăbea. De-a lungul timpului însă, corpul său s-a schimbat, iar acum spune că are o greutate mult mai mare decât în tinerețe.

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Narcis a povestit că nu a urmat neapărat o rețetă strictă pentru a ajunge la forma de astăzi. Din contră, susține că are un meniu destul de variat și că nu se privează de mâncare. Sportul a avut însă un rol important în menținerea sa, mai ales că observă diferențe atunci când renunță pentru o perioadă la antrenamente.

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Transformarea nu se rezumă însă doar la kilograme. Narcis vorbește și despre alegerile pe care le-a făcut de-a lungul vieții și despre faptul că părinții i-au respectat mereu libertatea de a decide singur. A trecut prin diferite etape, a făcut greșeli și spune că tocmai aceste experiențe l-au ajutat să devină omul de astăzi.

Un rol important l-a avut și mama sa, care l-a susținut indiferent de direcția pe care a ales-o. Narcis spune că nu a simțit niciodată că trebuie să se schimbe pentru a primi dragostea ei. „Nu trebuie să fiu într-un fel ca să mă iubească”, este una dintre ideile prin care descrie relația cu mama lui, a spus ispita de la Insula Iubirii într-un interviu pentru știrile AntenaStars.

Narcis Bujor scrie poezii, o latură pe care puțini o cunosc

Dincolo de imaginea de ispită și de pasiunea pentru tatuaje, Narcis are și o latură artistică pe care nu mulți oameni o cunosc. Acesta a dezvăluit că scrie poezii, deși părinții săi nu au știut mult timp despre această pasiune.

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Narcis spune că se inspiră din situații pe care le vede în filme sau din versurile și poveștile pieselor pe care le ascultă. Uneori transpune acele emoții în propriile texte, fără să fi avut neapărat intenția de a le face publice.

Pasiunea pentru scris completează astfel imaginea unui Narcis diferit de cea pe care publicul a ajuns să o cunoască prin aparițiile televizate. Pe lângă tatuaje, sport și preocuparea pentru propria imagine, acesta își găsește timp și pentru poezie, o formă prin care spune că își exprimă gândurile și stările.