Narcis Bujor a descris extrem de sincer relația pe care o are cu mama sa, femeia care i-a dat viață. Dincolo de bărbatul dur care apare în fața camerelor, concurentul de la Insula Iubirii spune că acasă este total diferit.

Narcis Bujor, despre relația specială pe care o are cu mama lui. Ce legătură există între cei doi: "Mama mi-a cerut..." | captura instagram/facebook

Narcis Bujor a vorbit deschis despre relația pe care o are cu mama sa și despre felul în care aceasta l-a susținut de-a lungul anilor.

Narcis Bujor, despre relația specială pe care o are cu mama lui

Deși tatăl său, care a fost cadru militar, era o prezență mai rece și mai strictă, Narcis spune că mama lui i-a oferit libertatea de a-și descoperi singur drumul și de a lua propriile decizii.

Tânărul povestește că părinții i-au respectat alegerile, chiar dacă nu întotdeauna au fost cele pe care și le-ar fi dorit pentru el. În cazul mamei, însă, spune că a simțit permanent susținere și acceptare.

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„Mama mereu m-a încurajat să mă dezvolt într-un mod liber”, a explicat Narcis în cadrul știrilor AntenaStars, amintind că aceasta l-a ajutat inclusiv în perioada adolescenței, când avea nevoie să își motiveze absențele de la școală. Pentru el, faptul că mama nu a încercat să îl schimbe a contat foarte mult.

Unul dintre puținele lucruri pe care i le-a cerut a fost legat de tatuaje. Narcis avea deja tatuaje înainte să decidă să transforme această pasiune într-o meserie. Când i-a spus mamei că, de acum înainte, își poate face oricâte tatuaje dorește, aceasta i-a cerut un singur lucru: să nu își tatueze fața.

În ceea ce privește viața sentimentală, Narcis spune că mama și-ar fi dorit, la un moment dat, să îl vadă într-o relație și să aducă o fată acasă. Totuși, atât timp cât el le transmitea părinților că este bine, aceștia au ales să îi respecte deciziile.

Narcis își pregătește propriul salon de tatuaje

Pe plan profesional, Narcis se gândește tot mai serios la ideea de a avea propriul studio de tatuaje în București. Spune că îi place să încerce lucruri noi și consideră că, în viață, trebuie să faci câte puțin din toate.

Pasiunea pentru tatuaje s-a transformat pentru el într-o preocupare serioasă, iar Narcis susține că a învățat să tatueze într-un timp foarte scurt. Nu toate desenele de pe corpul său au însă o poveste precisă. Unele sunt mai degrabă expresia unor idei sau simboluri care i-au plăcut.

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În același timp, Narcis recunoaște că a făcut și greșeli în tinerețe. Consideră însă că oamenii trebuie să aibă libertatea de a greși și de a învăța din propriile experiențe, mai ales atunci când consecințele sunt mai mici.

Astăzi, unul dintre oamenii care îi rămân alături indiferent de alegerile sale este mama. Tatăl său nu mai este, iar Narcis spune că mama continuă să îi ofere aceeași libertate și susținere.

„Nu trebuie să fiu într-un fel ca să mă iubească”, este una dintre ideile care descriu cel mai bine relația lor.