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Mireasa, sezon 14. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 18 septembrie 2026

În ediția din 18 septembrie 2026, Simona Gherghe a dezvăluit clasamentrul publicului! Descoperă cine a fost desemnat să fie mirele și mireasa săptămânii, dar și mama săptămânii.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 18 Septembrie 2026, 16:01 | Actualizat Vineri, 18 Septembrie 2026, 16:05
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O nouă săptămână s-a încheiat în casa Mireasa sezonul 14, show din programul TV al Antenei 1, și concurenții au avut ocazia să se cunoască mai bine, dar nu au lipsit nici situațiile neprevăzute.

A fost și liniște, dar au fost și foarte multe momente tensionate între concurenți.

La începutul acestei săptămâni, Anne-Mary și Radu s-au despărțit și cel care a luat această decizie a fost chiar concurentul.

Ulterior, un alt moment surprinzător la Mireasa, în această săptămână, a fost atunci când tânăra a transmis diferite vorbe jignitoare la adresa Veronicăi. Din cauza ieșirilor avute, tânăra și-a pierdut titlul de „mireasa săptămânii”.

Anna-Mary a încercat în repetate rânduri să se apropie de Radu, să se împace cu el, dar concurentul a mărturisit că nu se simte deocamdată pregătit să se împace cu ea.

În competiție a intrat o nouă concurentă, pe nume Andreea Vasile, în timp ce Claudia și Adrian s-au declarat într-o cunoaștere.

După numeroase discuții, iată că Radu a luat decizia să îi mai acorde o șansă și astfel, el și Anne-Mary s-au împăcat și au anunțat, în mod oficial, faptul că formează un cuplu. Simona Gherghe le-a pus întrebarea, iar cei doi au răspuns afirmativ. Tot în gala Mireasa de vineri, 18 septembrie 2026, o concurentă a fost eliminată și alți doi concurenți au intrat într-o cursă de eliminare.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 18 septembrie 2026

În Gala Mireasa din 18 septembrie 2026, Simona Gherghe a anunțat care este clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 fete, TOP 3 băieți și află cine este mama săptămânii:

Mama săptămânii este: Carmen

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Claudia

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa s-a clasat: Anne-Mary

Fata Săptămânii este: Paula

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Radu

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se află: Alberto

Băiatul Săptămânii este: Valentin

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 14. Patru concurenți au intrat în cursa de eliminare. Cine riscă să plece din casă... Mireasa, sezon 14. Alberto și Paula formează un cuplu! Mama concurentului a scos la iveală detalii neștiute despre concu...
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