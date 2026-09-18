Mireasa, sezon 14. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 18 septembrie 2026

În ediția din 18 septembrie 2026, Simona Gherghe a dezvăluit clasamentrul publicului! Descoperă cine a fost desemnat să fie mirele și mireasa săptămânii, dar și mama săptămânii.

O nouă săptămână s-a încheiat în casa Mireasa sezonul 14, show din programul TV al Antenei 1, și concurenții au avut ocazia să se cunoască mai bine, dar nu au lipsit nici situațiile neprevăzute.

A fost și liniște, dar au fost și foarte multe momente tensionate între concurenți.

La începutul acestei săptămâni, Anne-Mary și Radu s-au despărțit și cel care a luat această decizie a fost chiar concurentul.

Ulterior, un alt moment surprinzător la Mireasa, în această săptămână, a fost atunci când tânăra a transmis diferite vorbe jignitoare la adresa Veronicăi. Din cauza ieșirilor avute, tânăra și-a pierdut titlul de „mireasa săptămânii”.

Anna-Mary a încercat în repetate rânduri să se apropie de Radu, să se împace cu el, dar concurentul a mărturisit că nu se simte deocamdată pregătit să se împace cu ea.

În competiție a intrat o nouă concurentă, pe nume Andreea Vasile, în timp ce Claudia și Adrian s-au declarat într-o cunoaștere.

După numeroase discuții, iată că Radu a luat decizia să îi mai acorde o șansă și astfel, el și Anne-Mary s-au împăcat și au anunțat, în mod oficial, faptul că formează un cuplu. Simona Gherghe le-a pus întrebarea, iar cei doi au răspuns afirmativ. Tot în gala Mireasa de vineri, 18 septembrie 2026, o concurentă a fost eliminată și alți doi concurenți au intrat într-o cursă de eliminare.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 18 septembrie 2026

În Gala Mireasa din 18 septembrie 2026, Simona Gherghe a anunțat care este clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 fete, TOP 3 băieți și află cine este mama săptămânii:

Mama săptămânii este: Carmen

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Claudia

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa s-a clasat: Anne-Mary

Fata Săptămânii este: Paula

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Radu

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se află: Alberto

Băiatul Săptămânii este: Valentin

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.