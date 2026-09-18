Mireasa, sezon 14. Rezultatul cursei de eliminare dintre Rebeca și Veronica. Cine părăsește competiția

În gala Mireasa din 18 septembrie 2026, Simona Gherghe a dezvăluit clasamentul publicului și a anunțat cine părăsește competiția, în urma votului. Află deznodământul cursei de eliminare dintre Rebeca și Veronica.

În gala Mireasa din data de 18 septembrie 2026, show din programul TV al Antenei 1, două concurente au stat cu sufletul la gură și au așteptat să descopere care este deznodământul votului de eliminare. Descoperă în rândurile de mai jos cine a părăsit competiția și ce a anunțat Simona Gherghe.

Rezultatul cursei de eliminare dintre Rebeca și Veronica. Cine a părăsit competiția în gala din 18 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa

Au fost emoții foarte mari în casa Mireasa. Regul iubirii, după ce două concurente au fost la cursa de eliminare. Totuși, publicul a fost cel care și-a spus cuvântul și a decis cine merită să continue drumul în casa Mireasa, dar și cine ar trebui să fie eliminată din sezonul 14.

Concurenta eliminată a fost Rebeca: „Mă bucur că am venit aici, vă mulțumesc că mi-ați oferit șansa. Experiența a fost interesantă și am avut multe de învățat. Deși mă așteptam să cunosc pe cineva, iată că am fost perfecționistă până la capăt”.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.