Andrușca și Mocăniță au avut parte de un Dream Date plin de romantism și momente tandre, iar apropierea dintre ei pare să devină tot mai puternică.

Andrușca și Mocăniță, tot mai apropiați la Insula Iubirii! Gesturile romantice de la dream date care au atras atenția | antena 1

Cei doi nu și-au ascuns atracția, au petrecut timp împreună într-o atmosferă intimă și au recunoscut că au simțit ceva aparte unul pentru celălalt.

„Când s-au deschis ușile, s-a deschis și paradisul”

Andrușca a fost încântată de experiența pregătită pentru Dream Date și nu și-a ascuns entuziasmul. „Când s-au deschis ușile, s-a deschis și paradisul”, a spus ea, bucuroasă de ceea ce urma să trăiască alături de Mocăniță.

Cei doi au avut parte de o întâlnire într-un decor romantic, cu piscină și jacuzzi, unde au putut să se relaxeze și să se bucure unul de compania celuilalt. Complimentele și privirile au fost la ordinea zilei, iar Andrușca a mărturisit că îi place să audă de la un bărbat că este frumoasă.

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Mocăniță nu a rămas nici el indiferent la apropierea dintre ei. A descris atmosfera drept una romantică și senzuală și a recunoscut că nu a mai simțit de mult timp o asemenea energie.

„Pentru prima oară am avut fluturi în stomac”

Unul dintre cele mai frumoase momente a fost cel în care Mocăniță i-a mărturisit Andrușcăi că nu se aștepta să întâlnească o femeie ca ea și că îi este recunoscător pentru prezența sa.

„Nu credeam că o să întâlnesc o fată ca tine și îți mulțumesc că ești aici”, i-a spus el.

La rândul ei, Andrușca a recunoscut că experiența a fost diferită de tot ce trăise până atunci. „Pentru prima oară am avut fluturi în stomac”, a mărturisit concurenta.

Mocăniță a fost și el surprins de conexiunea dintre ei, spunând că a simțit o energie pe care nu a mai întâlnit-o până acum. Cei doi au vorbit despre atracția care s-a construit inclusiv prin priviri, Andrușca subliniind că multe dintre lucrurile pe care le-au transmis unul altuia nu au avut nevoie de cuvinte.

„Oare ești tu de vină?”

Atmosfera dintre ei a fost presărată și cu replici jucăușe. La un moment dat, Mocăniță i-a spus că îi este foarte cald și că nu mai poate de căldură, după care a adăugat, în glumă: „Sau oare ești tu de vină?”.

Andrușca a recunoscut că și-ar dori ca atracția dintre ei să rămână la fel de puternică și după încheierea experienței din Thailanda.

„Mi-aș dori să rămână la fel, atracția asta dintre noi”, a spus ea.

Pentru Mocăniță, Dream Date-ul a fost o experiență cu totul specială, iar apropierea de Andrușca l-a făcut să descopere o conexiune la care nu se aștepta. Cei doi au rămas cu amintiri romantice și cu sentimente pe care, de această dată, nu au mai încercat să le ascundă.