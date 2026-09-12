Armina și-a pierdut cumpătul la bonfire! S-a certat chiar și cu Bianca, la Insula Iubirii: „Mă supăr”. Azi, la Antena 1, la 20:00

Moment complet neașteptat în ediția din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, după ce Armina și-a pierdut cumpătul la bonfire! Concurenta a ajuns să se certe chiar și cu Bianca.

Detalii în premieră pentru telespectatorii emisiunii Insula Iubirii sezonul 10! În ediția ce se difuzează în această seară, de la ora 20:00, potrivit programului TV al Antenei 1, Armina nu s-a mai putut stăpâni la bonfire și a ajuns la un schimb acid de replici cu Bianca Ghiurcă!

Află în rândurile de mai jos detalii înainte de difuzarea la TV! Întregul moment se va vedea diseară, de la ora 20:00, la Antena 1.

Detalii în premieră! Armina și-a pierdut cumpătul la bonfire și s-a certat chiar și cu Bianca Ghiurcă, la Insula Iubirii

Situație complet neașteptată, chiar în a patra ediție a emisiunii Insula Iubirii sezonul 10, din 12 septembrie 2026.

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Deși au ajuns doar de câteva zile în Thailanda, unele dintre concurente au avut deja parte de niște prime emoții puternice. Una dintre ele este chiar Bianca Ghiurcă, care a fost profund rănită de soțul ei, Prințul Marco Dăscăliuc. Bărbatul nu doar că a mers la un date cu ispita Gabriela, dar a afirmat către colegii săi de vilă, într-un moment când credea că este ascultat de microfoane, faptul că „Bianca e frumoasă, dar Gabriela e mai bună”.

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Ulterior, Bianca Ghiurcă a suferit extrem de tare și s-a lăsat măcinată de gânduri. Apoi, în ediția de sâmbătă, 12 septembrie 2026, gongul a sunat, flacăra ispitei s-a aprins pentru prima oară în acest sezon și Radu Vâlcan le-a invitat pe concurente la o ceremonie a focului.

Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii sezonul 10

În drum spre bonfire, tinerele au fost cuprinse de frământări sufletești și au așteptat cu sufletul la gură să descopere ce imagini a pregătit Radu Vâlcan.

Totuși, odată ajunse la bonfire, nu a durat mult până ceva complet neașteptat s-a întâmplat: Armina, soția lui Maluma (Marcel Andrei) și-a pierdut cumpătul și a ajuns să se certe chiar și cu Bianca Ghiurcă, fără să mai țină cont de nimic.

Armina și Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii sezonul 10

Între cele două a luat naștere un schimb acid de replici și camerele de filmat au surprins totul, iar întregul moment va fi difuzat diseară, de la ora 20:30, pe Antena 1, atunci când va ieși la iveală ce s-a întâmplat, de fapt. Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Armina și Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii sezonul 10