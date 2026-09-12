Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Nattasha l-a ales pe Narcis pentru date. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au apropiat

În ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, Nattasha Black a ales să meargă la date cu Narcis Bujor și, când s-au apropiat, ceva surprinzător s-a întâmplat.

Descoperă ce s-a întâmplat când Nattasha l-a ales pe Narcis Bujor la date, la Insula Iubirii sezonul 10 | Antena 1

Moment surprinzător la Insula Iubirii sezonul 10! Nattasha a ales să meargă la date cu Narcis Bujor. Când s-au apropiat pentru ca bruneta să îi dea ghirlanda, ceva complet neașteptat s-a întâmplat. Descoperă detalii în rândurile de mai jos.

Nattasha l-a ales pe Narcis pentru date. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au apropiat, în ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 10

În ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, shoe din programul TV al Antenei 1, Radu Vâlcan a dezvăluit faptul că a venit momentul să se facă alegerile pentru date.

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Rând pe rând, fiecare concurent a ales câte o ispită cu care și-a dorit să meargă la un prim date. Un moment cu totul și cu totul aparte, ce i-a luat pe toți cei prezenți prin surprindere, a fost atunci când a trebuit ca Nattasha Black să facă o alegere.

„Eu o să-i dau lui Narcis ghirlanda”, a fost anunțul făcut de brunetă.

Lorenzo de la Insula Iubirii sezonul 10

„Nu mă sperie chestia asta absolut deloc, că știe ce are acasă. Nu cred că dă ea pasărea din mână pe cioara de pe gard”, a zis Lorenzo, partenerul său.

Când cei doi s-au apropiat, ceva complet neașteptat s-a întâmplat.

„Ăștia doi chiar se potrivesc”, a spus ispita Oana.

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„Da, jur! Ce bine se potrivesc!”, a confirmat ispita Daniela.

Natthasha Black și ispita Narcis Bujor la Insula Iubirii sezon 10

„De ce i-ai dăruit ghirlanda lui Narcis?”, a fost întrebarea pusă de Radu Vâlcan.

„Pentru că el a fost bărbatul care mi-a dat ghirlanda și astăzi am discutat oarecum mai mult cu el, dintre toți bărbații care erau la masă”, a zis concurenta.

„Îmi plac provocările și Nattasha este provocarea mea”, a spus la testimonial ispita Narcis Bujor.

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.