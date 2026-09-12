Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Nattasha l-a ales pe Narcis pentru date. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au apropiat

Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Nattasha l-a ales pe Narcis pentru date. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au apropiat

În ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, Nattasha Black a ales să meargă la date cu Narcis Bujor și, când s-au apropiat, ceva surprinzător s-a întâmplat.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Sambata, 12 Septembrie 2026, 08:00 | Actualizat Sambata, 12 Septembrie 2026, 09:22
Galerie
Descoperă ce s-a întâmplat când Nattasha l-a ales pe Narcis Bujor la date, la Insula Iubirii sezonul 10 | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Moment surprinzător la Insula Iubirii sezonul 10! Nattasha a ales să meargă la date cu Narcis Bujor. Când s-au apropiat pentru ca bruneta să îi dea ghirlanda, ceva complet neașteptat s-a întâmplat. Descoperă detalii în rândurile de mai jos.

Nattasha l-a ales pe Narcis pentru date. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au apropiat, în ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 10

În ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, shoe din programul TV al Antenei 1, Radu Vâlcan a dezvăluit faptul că a venit momentul să se facă alegerile pentru date.

Citește și: Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Prințul Marco, declarație neașteptată despre Gabriela și soția lui, Bianca. Ce a spus

Articolul continuă după reclamă

Rând pe rând, fiecare concurent a ales câte o ispită cu care și-a dorit să meargă la un prim date. Un moment cu totul și cu totul aparte, ce i-a luat pe toți cei prezenți prin surprindere, a fost atunci când a trebuit ca Nattasha Black să facă o alegere.

„Eu o să-i dau lui Narcis ghirlanda”, a fost anunțul făcut de brunetă.

Lorenzo de la Insula Iubirii sezonul 10

Lorenzo de la Insula Iubirii sezonul 10

„Nu mă sperie chestia asta absolut deloc, că știe ce are acasă. Nu cred că dă ea pasărea din mână pe cioara de pe gard”, a zis Lorenzo, partenerul său.

Când cei doi s-au apropiat, ceva complet neașteptat s-a întâmplat.

„Ăștia doi chiar se potrivesc”, a spus ispita Oana.

Citește și: Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Bianca suferea, în timp ce Prințul Marco se apropia de ispita Gabriela. Ce i-a oferit aceasta, spre deosebire de soție

„Da, jur! Ce bine se potrivesc!”, a confirmat ispita Daniela.

Natthasha Black și ispita Narcis Bujor la Insula Iubirii sezon 10

Natthasha Black și ispita Narcis Bujor la Insula Iubirii sezon 10

„De ce i-ai dăruit ghirlanda lui Narcis?”, a fost întrebarea pusă de Radu Vâlcan.

„Pentru că el a fost bărbatul care mi-a dat ghirlanda și astăzi am discutat oarecum mai mult cu el, dintre toți bărbații care erau la masă”, a zis concurenta.

„Îmi plac provocările și Nattasha este provocarea mea”, a spus la testimonial ispita Narcis Bujor.

nattasha si narcis la insula iubirii sezonul 10

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Bianca suferea, în timp ce Prințul Marco se apropia de ispita Gabriela. Ce i-a oferi...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro „Eram cu Borcea în același penitenciar”. A stat doi ani după gratii și a rămas „mască”. Dezvăluiri incredibile „Eram cu Borcea în același penitenciar”. A stat doi ani după gratii și a rămas „mască”. Dezvăluiri incredibile
Observatornews.ro Două nunți în politică: Nazare și șefa de cabinet a lui Bolojan, miri în aceeași zi. Cine sunt partenerii lor Două nunți în politică: Nazare și șefa de cabinet a lui Bolojan, miri în aceeași zi. Cine sunt partenerii lor
Antena 3 În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
Comentarii


Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Bianca suferea, în timp ce Prințul Marco se apropia de ispita Gabriela. Ce i-a oferit aceasta
Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Bianca suferea, în timp ce Prințul Marco se apropia de ispita Gabriela. Ce i-a...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Prințul Marco, declarație neașteptată despre Gabriela și soția lui, Bianca. Ce a spus
Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Prințul Marco, declarație neașteptată despre Gabriela și soția lui, Bianca....
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Nicușor Dan, așteptat să doboare 1.000 de urși cu o singură semnătură. Vânător sau ONG-ist?
Nicușor Dan, așteptat să doboare 1.000 de urși cu o singură semnătură. Vânător sau ONG-ist? Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ultimele imagini cu generalul Dorin Ioniță în viață. Ce s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte ca acesta să fie găsit mort
Ultimele imagini cu generalul Dorin Ioniță în viață. Ce s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte ca acesta... Redactia.ro
Ce pensie medie ar putea avea un român în 2032. Aproape un milion de
Ce pensie medie ar putea avea un român în 2032. Aproape un milion de "decreței" se pregătesc de pensionare Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copiii și perfecționismul – Cum să-i înveți că e OK să greșească
Copiii și perfecționismul – Cum să-i înveți că e OK să greșească DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x