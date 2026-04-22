Bianca Dan de la Insula Iubirii, mesaj controversat după despărțirea de Marian Grozavu. Ce le-a transmis așa-zișilor prieteni

Bianca Dan a transmis un mesaj controversat după despărțirea de Marian Grozavu. Fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 9 a vrut să le spună câteva cuvinte așa-zișilor prieteni.

Publicat: Miercuri, 22 Aprilie 2026, 16:51 | Actualizat Miercuri, 22 Aprilie 2026, 17:31
Bianca Dan, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 9, și-a luat prietenii virtuali prin surprindere cu un mesaj neașteptat. La începutul lunii aprilie, tânăra anunța despărțirea de Marian Grozavu.

Deși este foarte discretă când vine vorba de viața personală, bruneta nu a mai putut ține ascuns acest secret. Oamenii din mediul online observaseră deja că Bianca Dan și Marian Grozavu nu se mai afișau împreună de ceva timp.

Un lucru este cert, vestea a fost o adevărată surpriză pentru toată lumea. Tânăra a preferat să nu intre în detalii despre motivul separării, însă a dat de înțeles că au rămas în relații bune chiar dacă nu mai formează un cuplu.

Ce mesaj controversat a transmis Bianca Dan de la Insula Iubirii sezon 9, după despărțirea de Marian Grozavu

La scurt timp de la despărțirea de Marian Grozavu, Bianca Dan a transmis un nou mesaj controversat pe rețelele sociale. De data aceasta, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezon 9 a decis să le spună câteva vorbe așa-zișilor prieteni.

„Pentru așa-zișii prieteni: vă rog să nu mai interveniți între mine și Marian și nici să nu mă mai urmăriți. Mulțumesc! Prietenii mei adevărați nu se bagă, ascultă și oferă doar sfaturi cu intenții bune, pentru binele amândurora.

Și ca să fie clar: nimeni nu și-ar permite să-l vorbească de rău pe Marian în fața mea! Am ales să am lângă mine doar oameni buni, echilibrați și cu capul pe umeri”, a scris tânăra pe contul de Instagram.

Cum a anunțat Bianca Dan, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 9, despărțirea de Marian Grozavu

Pentru că are o relație strânsă cu prietenii virtuali, Bianca Dan a decis să anunțe despărțirea de Marian Grozavu printr-un mesaj emoționant.

„Da, este adevărat, referitor la faptul că exact la un an după terminarea filmărilor de la Insula, eu și Marian ne-am despărțit. Așa a fost destinul nostru. Am văzut toate mesajele voastre din ultima perioadă, mai ales după ce ați văzut că nu ne mai afișăm împreună și că au dispărut pozele.

Îmi pare rău că nu am fost capabilă să răspund până acum. Adevărul este că nici eu nu am reușit încă să procesez pe deplin această schimbare. Despărțirea nu a fost din lipsă de sentimente. Dimpotrivă, au existat și vor exista. Doar că, în timp, am realizat că ne dorim lucruri diferite și avem viziuni diferite asupra vieții. Sunt lucruri pe care sper că le-am conștientizat amândoi, deși nu asta ne-am fi dorit.

Marian este extraordinar și va rămâne mereu o parte importantă din sufletul meu și îi voi fi recunoscătoare pentru tot ce am trăit împreună în acești 4 ani și 4 luni. Îi doresc din toată inima liniște, echilibru și tot ce e mai frumos în viață.

Cât despre mine, încerc să accept, să înțeleg și să mă regăsesc, să mă bucur de tot ce urmează și de ceea ce îmi plănuiește Dumnezeu. În același timp, am nevoie de liniște și de spațiu pentru a merge mai departe. Acesta va fi singurul mesaj transmis pe acest subiect”, a scris Bianca Dan, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezon 9, în mediul online.

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
