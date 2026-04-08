Unde locuiește acum Bianca Dan de la Insula Iubirii după despărțirea de Marian Grozavu

Bianca Dan, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 9, a vorbit despre despărțirea de Marian Grozavu și felul în care s-a schimbat viața ei acum.

Ea și Marian au avut un parcurs tulburător la Insula Iubirii în sezonul 9, când Bianca încerca să se redescopere și să fie independentă și începuse se să apropie de ispita Matias. La final, Bianca și Marian au plecat acasă împreună deși la ultimul bonfire Bianca nu mai credea într-o împăcare și voia să își urmeze propriul drum.

După ce au ajuns în România, relația lor a continuat, iar Marian a povestit că are planuri mari cu Bianca pentru că îi pregătea inelul de logodnă.

Între timp, se pare că cei și-au dat seama că nu sunt pregătiți să facă pasul cel mare și au decis să se despartă.

Bianca a plecat din casa în care cei doi locuiau împreună și pare pregătită să înceapă o viață nouă. Între timp, Marian Grozavu, din postările lui de pe rețelele de socializare, pare că se gândește la o împăcare.

În urmă cu aproximativ tei săptămâni Bianca s-a mutat din casa în care a locuit cu iubitul ei și se bucură acum de un nou început și o viață singură. Marian și Bianca au vrut să lămurească faptul că motivul despărțirii lor nu a fost înșelatul.

Pentru că relația lor profesională ar fi continuat să fie dificilă după despărțire, Bianca a decis să își facă bagajele și să plece la părinții ei.

„Când ne certam sau ne despărțeam, el îmi spunea că nu mă poate vedea la birou. Am ales să mă duc în altă zonă, să nu aibă treabă cu mine (...) Avem prieteni și am tot venit aici (n.r. în Brașov) (...) M-am mutat la mama mea, la părinții mei. De câteva zile am venit în Brașov (...) Sunt tot un cuplu, știe Marian”, a declarat Bianca Dan pentru Spynews.

În timpul noului interviu acordat, Bianca a mai spus că ea și Marian au păstrat o relație amicală pentru că se respectă foarte mult pentru ceea ce au însemnat unul pentru altul. De asemenea, ea a menționat că nu știe dacă mai are sentimente pentru Marian și că mai mult îl vede ca pe un prieten.

„Astăzi i-am spus că știu că e singurul om care îmi vrea binele cu adevărat. Nu știu dacă îl mai iubesc în sensul acela. Poate nici el nu mă mai iubea la fel, pentru că poate era relația altfel, dar știu că îl iubesc ca om. Am puțini oameni dragi în viața mea și el printre ei”, a mai adăugat fosta concurentă de la Insula Iubirii.

Chiar dacă nu a vorbit despre posibilitatea unei noi relații, Bianca este mai focusată acum pe cariera ei în domeniul imobiliar și pe faptul că vrea să își găsească liniștea de una singură.

