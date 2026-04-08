Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Unde locuiește acum Bianca Dan de la Insula Iubirii după despărțirea de Marian Grozavu

Bianca Dan, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 9, a vorbit despre despărțirea de Marian Grozavu și felul în care s-a schimbat viața ei acum.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026, 13:10 | Actualizat Miercuri, 08 Aprilie 2026, 14:09
Galerie
Bianca Dan și Marian Grozavu de la Insula Iubirii s-au despărțit în urmă cu aproximativ o lună.

Ea și Marian au avut un parcurs tulburător la Insula Iubirii în sezonul 9, când Bianca încerca să se redescopere și să fie independentă și începuse se să apropie de ispita Matias. La final, Bianca și Marian au plecat acasă împreună deși la ultimul bonfire Bianca nu mai credea într-o împăcare și voia să își urmeze propriul drum.

Unde s-a mutat Bianca Dan de când s-a despărțit de Marian Grozavu

După ce au ajuns în România, relația lor a continuat, iar Marian a povestit că are planuri mari cu Bianca pentru că îi pregătea inelul de logodnă.

Citește și: Ella, Andrei Lemnaru și Andrușca, printre susținătorii lui Marian Grozavu și ai ispitei Mattia. Ce concurenți au mai văzut lupta

Articolul continuă după reclamă

Între timp, se pare că cei și-au dat seama că nu sunt pregătiți să facă pasul cel mare și au decis să se despartă.

Bianca a plecat din casa în care cei doi locuiau împreună și pare pregătită să înceapă o viață nouă. Între timp, Marian Grozavu, din postările lui de pe rețelele de socializare, pare că se gândește la o împăcare.

În urmă cu aproximativ tei săptămâni Bianca s-a mutat din casa în care a locuit cu iubitul ei și se bucură acum de un nou început și o viață singură. Marian și Bianca au vrut să lămurească faptul că motivul despărțirii lor nu a fost înșelatul.

Pentru că relația lor profesională ar fi continuat să fie dificilă după despărțire, Bianca a decis să își facă bagajele și să plece la părinții ei.

Citește și: Marian Grozavu de la Insula Iubirii a participat la castingul Survivor. Imagini cu iubitul Biancăi: „Am copilărit la Tecuci”

„Când ne certam sau ne despărțeam, el îmi spunea că nu mă poate vedea la birou. Am ales să mă duc în altă zonă, să nu aibă treabă cu mine (...) Avem prieteni și am tot venit aici (n.r. în Brașov) (...) M-am mutat la mama mea, la părinții mei. De câteva zile am venit în Brașov (...) Sunt tot un cuplu, știe Marian”, a declarat Bianca Dan pentru Spynews.

În timpul noului interviu acordat, Bianca a mai spus că ea și Marian au păstrat o relație amicală pentru că se respectă foarte mult pentru ceea ce au însemnat unul pentru altul. De asemenea, ea a menționat că nu știe dacă mai are sentimente pentru Marian și că mai mult îl vede ca pe un prieten.

„Astăzi i-am spus că știu că e singurul om care îmi vrea binele cu adevărat. Nu știu dacă îl mai iubesc în sensul acela. Poate nici el nu mă mai iubea la fel, pentru că poate era relația altfel, dar știu că îl iubesc ca om. Am puțini oameni dragi în viața mea și el printre ei”, a mai adăugat fosta concurentă de la Insula Iubirii.

Chiar dacă nu a vorbit despre posibilitatea unei noi relații, Bianca este mai focusată acum pe cariera ei în domeniul imobiliar și pe faptul că vrea să își găsească liniștea de una singură.

colaj bianca dan si marian grozavu
+5
Mai multe fotografii

Citește și: Marian Grozavu și Bianca Dan s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 9

Primele declarații ale Cristinei Rotaru după ce l-a dat dispărut pe soțul ei, Andrei Rotaru. Acesta a fost găsit la scur...
Înapoi la Homepage
AS.ro Planul uriaş pe care Ion Ţiriac îl avea pentru Mircea Lucescu. Magnatul s-a lovit de refuzul lui “Il Luce” Planul uriaş pe care Ion Ţiriac îl avea pentru Mircea Lucescu. Magnatul s-a lovit de refuzul lui &#8220;Il Luce&#8221;
Observatornews.ro Satul unic în România care riscă să fie distrus de orăşenii mutaţi aici. " Au venit pentru case de vacanţe" Satul unic în România care riscă să fie distrus de orăşenii mutaţi aici. " Au venit pentru case de vacanţe"
Antena 3 Anthropic nu va lansa ultimul său model AI, pe care îl consideră „prea periculos”. Mythos a „evadat” din laboratorul virtual Anthropic nu va lansa ultimul său model AI, pe care îl consideră „prea periculos”. Mythos a „evadat” din laboratorul virtual

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Primele declarații ale Cristinei Rotaru după ce l-a dat dispărut pe soțul ei, Andrei Rotaru. Acesta a fost găsit la scurt timp
Primele declarații ale Cristinei Rotaru după ce l-a dat dispărut pe soțul ei, Andrei Rotaru. Acesta a fost găsit...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Simona Butură a aflat sexul bebelușului. Ce reacție emoționantă a avut fosta concurentă de la Insula Iubirii sezon 8
Simona Butură a aflat sexul bebelușului. Ce reacție emoționantă a avut fosta concurentă de la Insula Iubirii...
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Fotograful Elenei Lasconi, dezvăluiri despre falsa întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta: „M-au dat afară din birou”
Fotograful Elenei Lasconi, dezvăluiri despre falsa întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta:... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată: „Am primit cele mai jignitoare comentarii...„
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată:... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui HelloTaste.ro
În timp ce Artemis 2 făcea istorie, Rusia a anunțat că revendică ”teritorii suverane” pe Lună
În timp ce Artemis 2 făcea istorie, Rusia a anunțat că revendică ”teritorii suverane” pe Lună Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă BZI
Schimbări majore în procesele de malpraxis: medicii specialiști devin obligatorii în expertizele medico-legale
Schimbări majore în procesele de malpraxis: medicii specialiști devin obligatorii în expertizele medico-legale Jurnalul
Documentarul CERNOBÎL: DINCOLO DE TĂCERE face lumină asupra celei mai devastatoare catastrofe nucleare din istoria omenirii
Documentarul CERNOBÎL: DINCOLO DE TĂCERE face lumină asupra celei mai devastatoare catastrofe nucleare din istoria... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Urmează 3 zile de frig, ploi, lapoviţă sau ninsoare în aproape toată ţara. Alertă de vreme rea în Capitală
Urmează 3 zile de frig, ploi, lapoviţă sau ninsoare în aproape toată ţara. Alertă de vreme rea în Capitală Observator
Beneficiile consumului de morcovi. De ce sunt importanți în alimentație
Beneficiile consumului de morcovi. De ce sunt importanți în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când începe bebelușul să se târască?
Când începe bebelușul să se târască? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Tort cu decor iepuraș și ouă vopsite, pentru masa de Paște
Tort cu decor iepuraș și ouă vopsite, pentru masa de Paște Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x