Insula Iubirii se încinge din ce în ce mai tare, iar săptămâna viitoare lucrurile par să se complice și mai mult pentru cei aflați pe insulă.

Bianca de la Insula Iubirii și ispita Narcis s-au sărutat în mare! Imaginile cu momentul pasional dintre cei doi | Instagram/Antena 1

Sentimentele devin tot mai intense, iar concurenții par să își dea frâu liber emoțiilor. Tachinările și flirturile lasă loc faptelor.

Bianca de la Insula Iubirii și ispita Narcis s-au sărutat în mare

Insula Iubirii continuă să aducă surprize, iar ceea ce urmează să se întâmple săptămâna viitoare promite să schimbe dinamica relațiilor dintre concurenți și ispite.

La finalul celei mai recente ediții, producătorii emisiunii au difuzat un teaser cu imagini din episoadele următoare.

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Printre secvențele care au atras atenția se numără și cele în care Bianca și ispita Narcis apar împreună în mare, într-un moment de apropiere care se transformă într-un sărut pasional. Imaginile surprind o apropiere evidentă între cei doi și lasă să se înțeleagă că relația lor ar putea trece la un alt nivel.

Dacă până acum tachinările și flirturile au făcut parte din experiența de pe insulă, lucrurile par să devină mult mai intense.

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Ce se va întâmpla între Bianca și Narcis după sărut

Teaserul difuzat la finalul emisiunii oferă doar câteva secvențe din ceea ce telespectatorii vor putea urmări săptămâna viitoare.

Cum au ajuns Bianca și Narcis să se sărute în mare? Ce s-a întâmplat înainte de acest moment și, mai ales, cum au evoluat lucrurile după sărut? Pentru că, din imaginile prezentate, scena nu se oprește aici, iar continuarea ar putea aduce noi surprize.

Toate detaliile despre apropierea dintre Bianca și Narcis, dar și imaginile complete ale momentului, vor putea fi urmărite săptămâna aceasta, la Insula Iubirii, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Până atunci, vă lăsăm câteva imagini cu cei doi sărutându-se în mare. Voi ce spuneți? Se potrivesc Bianca și Narcis?