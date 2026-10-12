Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Bianca de la Insula Iubirii și ispita Narcis s-au sărutat în mare! Imaginile cu momentul pasional dintre cei doi

Bianca de la Insula Iubirii și ispita Narcis s-au sărutat în mare! Imaginile cu momentul pasional dintre cei doi

Insula Iubirii se încinge din ce în ce mai tare, iar săptămâna viitoare lucrurile par să se complice și mai mult pentru cei aflați pe insulă.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 19:23 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 19:26
Bianca de la Insula Iubirii și ispita Narcis s-au sărutat în mare! Imaginile cu momentul pasional dintre cei doi | Instagram/Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Sentimentele devin tot mai intense, iar concurenții par să își dea frâu liber emoțiilor. Tachinările și flirturile lasă loc faptelor.

Bianca de la Insula Iubirii și ispita Narcis s-au sărutat în mare

Insula Iubirii continuă să aducă surprize, iar ceea ce urmează să se întâmple săptămâna viitoare promite să schimbe dinamica relațiilor dintre concurenți și ispite.

La finalul celei mai recente ediții, producătorii emisiunii au difuzat un teaser cu imagini din episoadele următoare.

Articolul continuă după reclamă

Printre secvențele care au atras atenția se numără și cele în care Bianca și ispita Narcis apar împreună în mare, într-un moment de apropiere care se transformă într-un sărut pasional. Imaginile surprind o apropiere evidentă între cei doi și lasă să se înțeleagă că relația lor ar putea trece la un alt nivel.

Dacă până acum tachinările și flirturile au făcut parte din experiența de pe insulă, lucrurile par să devină mult mai intense.

Citește și: Marcel și Armina părăsesc Insula Iubirii. Cum au reacționat când Radu Vâlcan le-a dat vestea neașteptată

Ce se va întâmpla între Bianca și Narcis după sărut

Teaserul difuzat la finalul emisiunii oferă doar câteva secvențe din ceea ce telespectatorii vor putea urmări săptămâna viitoare.

Cum au ajuns Bianca și Narcis să se sărute în mare? Ce s-a întâmplat înainte de acest moment și, mai ales, cum au evoluat lucrurile după sărut? Pentru că, din imaginile prezentate, scena nu se oprește aici, iar continuarea ar putea aduce noi surprize.

Toate detaliile despre apropierea dintre Bianca și Narcis, dar și imaginile complete ale momentului, vor putea fi urmărite săptămâna aceasta, la Insula Iubirii, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Până atunci, vă lăsăm câteva imagini cu cei doi sărutându-se în mare. Voi ce spuneți? Se potrivesc Bianca și Narcis?

+4
Mai multe fotografii

Un nou cuplu intră la Insula Iubirii, după plecarea Arminei și a lui Marcel. Primele imagini cu cei doi concurenți...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Doliu în sportul românesc. Daniel Oprea a murit la 53 de ani Doliu în sportul românesc. Daniel Oprea a murit la 53 de ani
Observatornews.ro Ora de iarnă 2026: pregătirea ceasului biologic Ora de iarnă 2026: pregătirea ceasului biologic
Antena 3 Finlanda te plătește cu 2.000 de euro ca să stai o săptămână pe o insulă, să respiri briza, să miroși pini și pâine proaspăt coaptă Finlanda te plătește cu 2.000 de euro ca să stai o săptămână pe o insulă, să respiri briza, să miroși pini și pâine proaspăt coaptă
Comentarii


Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
Citește și
Un nou cuplu intră la Insula Iubirii, după plecarea Arminei și a lui Marcel. Primele imagini cu cei doi concurenți
Un nou cuplu intră la Insula Iubirii, după plecarea Arminei și a lui Marcel. Primele imagini cu cei doi concurenți
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Printul Marco conștientizează efectul testului la Insula Iubirii! Cum a reacționat Gabriella când el a vrut să fie singur
Printul Marco conștientizează efectul testului la Insula Iubirii! Cum a reacționat Gabriella când el a vrut să...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Sfârșit tragic pentru o româncă din Spania. Femeia era mama a două fetițe
Sfârșit tragic pentru o româncă din Spania. Femeia era mama a două fetițe Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Donald Trump lansează un atac furibund împotriva lui Zelenski: „A venit timpul ca Ucraina să aibă alt președinte”
Donald Trump lansează un atac furibund împotriva lui Zelenski: „A venit timpul ca Ucraina să aibă alt... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Cum să ții șoarecii departe de casă în această toamnă. Trucurile simple înainte de venirea frigului
Cum să ții șoarecii departe de casă în această toamnă. Trucurile simple înainte de venirea frigului Jurnalul
Cele mai importante evenimente astrologice din octombrie 2026. Se deschid cerurile pentru 4 zodii
Cele mai importante evenimente astrologice din octombrie 2026. Se deschid cerurile pentru 4 zodii Kudika
Zodia trădată chiar înainte de Sfânta Parascheva. Adevărul pe care îl află în weekend schimbă totul
Zodia trădată chiar înainte de Sfânta Parascheva. Adevărul pe care îl află în weekend schimbă totul Redactia.ro
Meseria care există într-o singură țară din lume. Doar o tradiție veche de un secol o mai ține în viață
Meseria care există într-o singură țară din lume. Doar o tradiție veche de un secol o mai ține în viață Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x