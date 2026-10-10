Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Marcel și Armina părăsesc Insula Iubirii. Cum au reacționat când Radu Vâlcan le-a dat vestea neașteptată

Marcel și Armina părăsesc Insula Iubirii. Cum au reacționat când Radu Vâlcan le-a dat vestea neașteptată

La ceremonia focului care s-a organizat special pentru ei, Armina și Marcel au aflat că testul pentru ei s-a încheiat și că vor părăsi Insula Iubirii.

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Sambata, 10 Octombrie 2026, 22:45 | Actualizat Sambata, 10 Octombrie 2026, 22:45
Marcel și Armina părăsesc Insula Iubirii | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

După zilele în care Armina a plâns și s-a simțit la capătul puterilor, aceasta și-a revăzut soțul la ceremonia focului. După lungi îmbrățișări, Armina i-a mărturisit lui Marcel că s-a întristat când a văzut că el a spus că flacăra dintre ei nu mai e atât de puternică.

Marcel i-a spus că și-ar dori ca ea să nu îl mai subestimeze și să-l aprecieze mai mult, iar ea a spus că-i pare rău și l-a luat în brațe.

„Au trecut 11 zile de la separarea voastră. Dar faptul că acum sunteți aici unul lângă celălalt înseamnă ceva și anume că voi doi veți părăsi Insula Iubirii în această seară. Sper din tot sufletul ca această experiență să vă facă mai puternici pe amândoi”, le-a spus Radu Vâlcan celor doi.

Citește și: Marcel și Armina, față în față la Insula Iubirii. Cum a reacționat concurentul când și-a văzut soția în lacrimi

Articolul continuă după reclamă

Marcel și Armina părăsesc Insula Iubirii

„Am înțeles. Gata, liniștește-te, Miți! Mergem acasă! Eu sunt foarte împăcat și cu mine și cu tine. Am văzut ce trebuia să văd la tine. O să fie cum trebuie”, a spus Marcel.

„Mi-a fost foarte dor de el și probabil de-asta m-am și îmbolnăvit așa repede”, a spus Armina, precizând că nu i-a părut rău când Radu i-a anunțat că testul s-a terminat pentru ei

După 11 zile petrecute în Thailanda, Armina și Marcel părăsesc Insula Iubirii. Radu Vâlcan le-a urat liniște, echilibru și să se bucure unul de celălalt.

Armina i-a spus soțului că îi pare rău că nu a putut să stea mai mult, mai ales că începuse și el să se distreze. Marcel a liniștit-o pe soția lui, i-a spus că nu are de ce să-i pară rău și că distracție destulă e și la Tenerife.

Marcel și Armina s-au revăzut în ediția de pe 10 octombrie a show-ului care face parte din programul TV Antena 1.

Marcel și Armina și Radu Vîlcan, colaj, bonfire

Citește și: Armina a izbucnit în plâns la Insula Iubirii. Ce i-a propus Radu după ce soția lui Marcel a cedat: „Pot să plec și singură!”

Marcel și Armina, față în față la Insula Iubirii. Cum a reacționat concurentul când și-a văzut soția în lacrimi...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Premieră pentru Teodora Stoica după pierderea imensă suferită. Ce a convins-o tatăl ei, Mihai Stoica, să facă Premieră pentru Teodora Stoica după pierderea imensă suferită. Ce a convins-o tatăl ei, Mihai Stoica, să facă
Observatornews.ro "Mă dor picioarele dar s-a meritat". Pelerinii stau 13 ore la rând ca să ajungă la moaștele Sfintei Parascheva "Mă dor picioarele dar s-a meritat". Pelerinii stau 13 ore la rând ca să ajungă la moaștele Sfintei Parascheva
Antena 3 Donald Trump lansează un atac furibund împotriva lui Zelenski: „A venit timpul ca Ucraina să aibă alt președinte” Donald Trump lansează un atac furibund împotriva lui Zelenski: „A venit timpul ca Ucraina să aibă alt președinte”
Comentarii


Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
Citește și
Insula Iubirii, lider detașat de audiență! Bonfire-urile duble au încins spiritele, iar diseară urmează noi momente intense
Insula Iubirii, lider detașat de audiență! Bonfire-urile duble au încins spiritele, iar diseară urmează noi...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Moment tensionat la Insula Iubirii. Radu i-a cerut unei concurente să arunce cristalul conexiunii în foc. Cum a reacționat
Moment tensionat la Insula Iubirii. Radu i-a cerut unei concurente să arunce cristalul conexiunii în foc. Cum a...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Sfârșit tragic pentru o româncă din Spania. Femeia era mama a două fetițe
Sfârșit tragic pentru o româncă din Spania. Femeia era mama a două fetițe Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Au plătit aproape 4.000 de euro pentru o croazieră pe Dunăre și au ajuns să facă excursii cu autocarul:
Au plătit aproape 4.000 de euro pentru o croazieră pe Dunăre și au ajuns să facă excursii cu autocarul:... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Mușcatele, la iernat: ce să faci acum ca să ai flori impresionante la primăvară
Mușcatele, la iernat: ce să faci acum ca să ai flori impresionante la primăvară Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Momentul în care o mașină dispare de pe șosea. Șoferul a văzut prea târziu autoturismul oprit în fața sa
Momentul în care o mașină dispare de pe șosea. Șoferul a văzut prea târziu autoturismul oprit în fața sa Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x