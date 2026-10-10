Marcel și Armina părăsesc Insula Iubirii. Cum au reacționat când Radu Vâlcan le-a dat vestea neașteptată

La ceremonia focului care s-a organizat special pentru ei, Armina și Marcel au aflat că testul pentru ei s-a încheiat și că vor părăsi Insula Iubirii.

După zilele în care Armina a plâns și s-a simțit la capătul puterilor, aceasta și-a revăzut soțul la ceremonia focului. După lungi îmbrățișări, Armina i-a mărturisit lui Marcel că s-a întristat când a văzut că el a spus că flacăra dintre ei nu mai e atât de puternică.

Marcel i-a spus că și-ar dori ca ea să nu îl mai subestimeze și să-l aprecieze mai mult, iar ea a spus că-i pare rău și l-a luat în brațe.

„Au trecut 11 zile de la separarea voastră. Dar faptul că acum sunteți aici unul lângă celălalt înseamnă ceva și anume că voi doi veți părăsi Insula Iubirii în această seară. Sper din tot sufletul ca această experiență să vă facă mai puternici pe amândoi”, le-a spus Radu Vâlcan celor doi.

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Marcel și Armina părăsesc Insula Iubirii

„Am înțeles. Gata, liniștește-te, Miți! Mergem acasă! Eu sunt foarte împăcat și cu mine și cu tine. Am văzut ce trebuia să văd la tine. O să fie cum trebuie”, a spus Marcel.

„Mi-a fost foarte dor de el și probabil de-asta m-am și îmbolnăvit așa repede”, a spus Armina, precizând că nu i-a părut rău când Radu i-a anunțat că testul s-a terminat pentru ei

După 11 zile petrecute în Thailanda, Armina și Marcel părăsesc Insula Iubirii. Radu Vâlcan le-a urat liniște, echilibru și să se bucure unul de celălalt.

Armina i-a spus soțului că îi pare rău că nu a putut să stea mai mult, mai ales că începuse și el să se distreze. Marcel a liniștit-o pe soția lui, i-a spus că nu are de ce să-i pară rău și că distracție destulă e și la Tenerife.

Marcel și Armina s-au revăzut în ediția de pe 10 octombrie a show-ului care face parte din programul TV Antena 1.

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