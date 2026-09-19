Apropierea dintre Marco și Gabriela continuă cu fiecare episod care trece la Insula Iubirii. De data aceasta, gesturile au spus tot, iar ele vor putea fi văzute diseară, de la 20:00, la Antena 1.

„Bianca nu mi-a făcut niciodată asta”. Gesturile cu care Gabriela l-a surprins pe Marco, după al doilea date la Insula Iubirii | antena 1

Insula Iubirii continuă să ofere imagini și momente care captivează telespectatorii și îi surprinde. La fel de surprinși sunt și concurenții de pe insulă atunci când nimic nu pare ce este de fapt, iar psihicul lor se schimbă de la o clipă la alta.

Gesturile cu care Gabriela l-a surprins pe Marco, după al doilea date la Insula Iubirii

După ce s-a încheiat al doilea date dintre Gabriela și Marco, lucrurile au continuat să decurcă la fel de lin și în vilă. Ispita lui Montoya l-a surprins pe Prinț într-un moment de vulnerabilitate, iar acesta i-a permis mai multe decât până acum, dar toate acestea, diseară de la 20:00, la Antena 1.

Urmărește Insula Iubirii, vineri de la 20:30 și sâmbătă de la 20:00, la Antena 1

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Gesturile absolut fenomenale făcute de Gabriela, cele cu care Marco nu a fost obișnuit niciodată de Bianca, l-au cucerit fără doar și poate. Între cei doi, sinceritatea este la cote maxime, așa cum toate ispitele au căzut de acord.

Ca de fiecare dată, Marco s-a arătat extrem de sincer și deschid în interacțiunea cu Gabriela, iar pentru asta este sfătuit de fiecare dată de către băieții din vilă, dar și apreciat de către ispitele feminine.

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Lucrurile se vor aprinde tot mai mult, pe măsură ce episoadele se vor derula, însă toate momentele interesante se pot vedea doar la Antena 1, diseară de la ora 20:00.