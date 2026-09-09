Ionuț Mocăniță a venit la „Insula Iubirii” pentru a-și testa relația, însă viața lui de zi cu zi este departe de camerele de filmat și de atmosfera din Thailanda.

Cât costă să te tunzi la Ionuț Mocăniță de la Insula Iubirii. Ce vedete i-au trecut pragul salonului | antena 1

În vârstă de 28 de ani, concurentul lucrează ca hairstylist în București, unde se ocupă de tunsori, barbă și styling.

Cât costă să te tunzi la Ionuț Mocăniță de la Insula Iubirii

Meseria pe care o practică este una dintre principalele sale preocupări atunci când nu participă la proiecte de televiziune. Experiența acumulată în domeniul beauty i-a adus și clienți cunoscuți, printre aceștia numărându-se și fotbalistul Tavi Popescu, de la FCSB.

Serviciile oferite de Ionuț includ mai multe variante, în funcție de ceea ce își dorește fiecare client. O ședință de tuns, barbă și styling ajunge la 160 de lei și durează aproximativ o oră, în timp ce pentru aranjarea bărbii tariful este de 50 de lei. Există și varianta de tuns, spălat și aranjat, care costă 140 de lei.

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Dincolo de activitatea profesională, Ionuț a devenit cunoscut publicului prin participarea la „Insula Iubirii”, unde a mers alături de Claudia Ion. Cei doi formează un cuplu de aproape trei ani și au acceptat provocarea de a petrece 21 de zile separat, pentru a vedea cât de solidă este relația lor.

Claudia activează, la rândul ei, în industria de beauty, fiind Nail Artist. Înainte de participarea la emisiune, cei doi au trecut deja prin momente care le-au pus relația la încercare, inclusiv discuții legate de mutatul împreună. La un moment dat, Claudia nu s-a simțit pregătită să renunțe la confortul de acasă, însă ulterior cei doi au făcut pasul către viața în doi.

Relația lui Ionuț Mocăniță și Claudia, pusă la încercare în Thailanda

Participarea la „Insula Iubirii” a venit într-un moment în care relația celor doi avea deja anumite vulnerabilități. Claudia a povestit că Ionuț s-ar fi apropiat prea mult de una dintre prietenele sale, situație care a generat tensiuni între ei.

Ulterior, în mediul online au apărut și alte acuzații referitoare la comportamentul lui Ionuț înainte de plecarea în Thailanda. O utilizatoare TikTok a susținut că, în 2024, pe vremea când Ionuț și Claudia erau deja împreună de aproximativ un an, hairstylistul ar fi inițiat o conversație cu ea, i-ar fi făcut complimente și i-ar fi trimis un mesaj vocal.

Potrivit relatării acesteia, cei doi ar fi ajuns inclusiv să se întâlnească, însă situația nu ar fi evoluat într-o relație. Aceste afirmații aparțin utilizatoarei respective și nu reprezintă, în lipsa unor dovezi independente, fapte stabilite.

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Pentru Ionuț și Claudia, testul adevărat a venit însă odată cu separarea din cadrul emisiunii. Cele 21 de zile fără partener au scos la suprafață întrebări, temeri și situații care pot influența decisiv viitorul relației lor.