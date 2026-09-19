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Țara în care peste 100.000 de oameni au ajuns la 100 de ani. Ce obiceiuri au și ce mănâncă pentru o viață lungă

Japonia a stabilit un nou record de longevitate. Peste 100.000 de persoane care trăiesc în această țară au cel puțin 100 de ani, iar aproape 88% dintre ele sunt femei. Dincolo de genetică și de progresele medicinei, studiile realizate de-a lungul anilor în Japonia au analizat și obiceiurile care pot contribui la o viață lungă.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Sambata, 19 Septembrie 2026, 15:01 | Actualizat Sambata, 19 Septembrie 2026, 15:05
Unde trăiesc oamenii 100 de ani | Pexels
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Potrivit celor mai recente date ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Japonia, numărul persoanelor cu vârsta de cel puțin 100 de ani a ajuns la 107.677, un record absolut pentru această țară. Dintre acestea, 94.298 sunt femei și 13.379 sunt bărbați, conform www.mhlw.go.jp. Creșterea este spectaculoasă dacă ne uităm în urmă. În 1963, anul în care autoritățile au început să centralizeze aceste date, în Japonia existau numai 153 de persoane de 100 de ani sau peste. Numărul a trecut de 1.000 în 1981, de 10.000 în 1998 și de 50.000 în 2012. Acum a depășit, pentru prima dată, pragul de 100.000, conform www.mhlw.go.jp.

Ce obiceiuri au japonezii și ce spun studiile despre longevitatea lor

Nu există un singur aliment sau obicei care să explice longevitatea japonezilor. Cercetările indică mai degrabă o combinație de factori, de la alimentație și activitate fizică până la viața socială. Un studiu amplu care a urmărit timp de 20 de ani aproape 15.000 de japonezi a găsit o asociere între respectarea unui model alimentar tradițional japonez și un risc mai mic de mortalitate, precum și o durată de viață mai mare. Modelul alimentar analizat includea orez, supă miso, alge marine, legume verzi și galbene, pește și ceai verde, printre alte alimente, conform www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Diversitatea alimentației pare să conteze și ea. Cercetătorii care au studiat persoanele foarte vârstnice au constatat că o dietă variată și un stil de viață sănătos apar frecvent în rândul celor care ajung la vârste înaintate. Asta nu înseamnă însă că un anumit aliment poate garanta atingerea vârstei de 100 de ani, conform www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.

Mișcarea și viața socială, alte două elemente importante

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Nu doar ceea ce pun în farfurie pare să conteze. Un studiu efectuat pe 7.822 de japonezi cu vârste între 65 și 84 de ani a analizat trei comportamente: activitatea fizică, diversitatea alimentară și interacțiunea socială. Persoanele care îndeplineau toate cele trei criterii au prezentat un risc mai redus de a dezvolta dizabilități funcționale pe parcursul perioadei de monitorizare decât cele care nu îndeplineau niciunul. Cercetătorii au concluzionat că asocierea mișcării cu o alimentație diversificată și menținerea interacțiunilor sociale poate avea un rol important în păstrarea independenței la vârste înaintate, conform www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Există date interesante chiar și despre japonezii care au trecut deja de 100 de ani. Un studiu dedicat centenarilor a asociat menținerea autonomiei la această vârstă cu exercițiul fizic regulat, capacitatea de a mesteca bine, consumul mai frecvent de proteine și păstrarea unei rutine zilnice, printre alți factori, conform Journal of the American Geriatrics Society, www.onlinelibrary.wiley.com.

Japonia se confruntă însă cu o altă problemă

Recordul de longevitate are și o altă față. Japonia are una dintre cele mai îmbătrânite populații din lume, iar creșterea numărului persoanelor vârstnice vine în paralel cu scăderea natalității și pune presiune pe sistemul de protecție socială. Anul acesta, 54.294 de japonezi împlinesc sau urmează să împlinească 100 de ani și sunt eligibili pentru tradiționala scrisoare de felicitare și cadoul oferite cu această ocazie de premierul Japoniei, conform www.mhlw.go.jp.

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