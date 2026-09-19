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Tachinări între Andrușca și Narcis, ispitele de la Insula Iubirii. Ce au răspuns la întrebarea: "Cine s-ar îndrăgosti primul?"

Andrușca și Narcis, ispitele de la Insula Iubirii, au făcut câteva confesiuni interesante în cel mai nou interviu pe care l-au acordat. Ce-au răspuns la o întrebare "de suflet".

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Sambata, 19 Septembrie 2026, 12:35 | Actualizat Sambata, 19 Septembrie 2026, 12:49
Tachinări între Andrușca și Narcis, ispitele de la Insula Iubirii. Ce au răspuns la întrebarea: "Cine s-ar îndrăgosti primul?" | antena 1
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Narcis Bujor și Andrușca au fost invitați la radio, unde au răspuns unor întrebări menite să scoată la iveală cât mai multe detalii despre felul în care gândesc atunci când vine vorba despre relații, gelozie și flirt. Cei doi au intrat rapid în joc și au oferit răspunsuri sincere, dar și câteva replici care au stârnit zâmbete.

Tachinări între Andrușca și Narcis, ispitele de la Insula Iubirii

Una dintre întrebări a fost legată de persoana care flirtează mai bine. Răspunsul lui Narcis a fost clar: îi place felul în care Andrușca face acest lucru. Discuția a continuat cu o întrebare ceva mai delicată: cine ar răspunde unui fost partener la două dimineața.

Narcis a ținut să precizeze că își respectă foarte mult principiile și masculinitatea, însă, atunci când a fost întrebat dacă ar răspunde unei foste, a venit cu o nuanță: „Depinde pentru ce”.

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Gelozia a fost un alt subiect abordat în cadrul provocării. De această dată, Andrușca a recunoscut că ea ar fi persoana mai geloasă dintre cei doi. Când întrebarea a ajuns la infidelitate, răspunsul a fost categoric. Pentru niciunul dintre ei nu există varianta iertării unei astfel de greșeli.

Narcis și Andrușca, opinii diferite când vine vorba despre telefonul partenerului

Cei doi au fost întrebați și dacă ar verifica telefonul persoanei cu care se află într-o relație. Narcis a răspuns fără ezitare că nu ar face niciodată acest lucru. Andrușca a fost ceva mai rezervată în răspuns, ezitând înainte de a-și exprima poziția.

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Un alt moment al discuției a fost întrebarea despre care dintre ei este „mai ispită”. Andrușca l-a indicat pe Narcis, iar explicația ei a fost una care a atras atenția. Potrivit acesteia, Narcis are un mod aparte de a interacționa cu oamenii și de a transforma o simplă glumă într-o provocare.

Andrușca a descris propriul stil ca fiind unul prietenos și jucăuș, cu glume și înțepături care pot lua prin surprindere. În cazul lui Narcis, însă, ea consideră că lucrurile merg mai departe.

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„Narcis se joacă cu psihicul, e un lucru atrăgător să găsești asta la un bărbat. Felul în care tratează o femeie, îl cunosc personal și aș putea să spun multe despre el”, a spus Andrușca.

Dialogul de la radio a scos astfel la iveală două personalități care par să se completeze prin stiluri diferite de comunicare. Întrebările au atins subiecte precum flirtul, gelozia, foștii parteneri, limitele într-o relație și modul în care fiecare privește încrederea. Narcis și Andrușca au răspuns fără să evite temele incomode, iar unele dintre replicile lor au oferit o imagine mai personală asupra felului în care privesc relațiile.

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