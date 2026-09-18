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Remi spune adevărul despre relația lui la Insula Iubirii. Mărturisirea neașteptată: „Nu sunt pregătit pentru ceva mai mult”

Remi a făcut o mărturisire neașteptată la Insula Iubirii, una la care nimeni nu se aștepta. El formează un cuplu de 3 ani cu Bianca.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 18 Septembrie 2026, 20:01 | Actualizat Vineri, 18 Septembrie 2026, 21:00
Remi spune adevărul despre relația lui la Insula Iubirii. Mărturisirea neașteptată: „Nu sunt pregătit pentru ceva mai mult” | antena 1
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Relația dintre Remi și Bianca pare să treacă printr-un nou moment de incertitudine. Cei doi sunt împreună de aproximativ trei ani, însă discuțiile purtate în cadrul „Insula Iubirii” scot la iveală diferențe importante în ceea ce privește viitorul lor.

Remi spune adevărul despre relația lui la Insula Iubirii

Remi a lăsat să se înțeleagă că, în acest moment, nu se vede într-o relație stabilă, lucru care a ridicat mai multe semne de întrebare pentru Bianca.

Concurentul a vorbit despre propriile nesiguranțe și despre felul în care își privește partenera. „Pentru mine sunt multe complexe. În raport cu ea, că am convingerea asta că ar avea nevoie de altcineva”, a spus Remi, referindu-se la gândurile care îl fac să se îndoiască de locul său în relație.

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Totuși, acesta nu exclude posibilitatea ca experiența din Thailanda să îi schimbe perspectiva. „E posibil să mă conving aici că nu e așa”, a mărturisit Remi, lăsând deschisă posibilitatea ca lucrurile pe care le descoperă despre el și despre relația cu Bianca să îi schimbe convingerile.

Bianca, la rândul ei, pare să fie confuză de mesajele pe care le primește din partea partenerului. Ea este obișnuită cu ideea unei relații stabile și nu înțelege de ce Remi susține că nu își dorește acest lucru, deși sunt împreună de trei ani.

„Sunt obișnuită să fiu într-o relație stabilă. El când zice că eu zic că nu vreau ceva mai serios, eu am zis că vreau să trăiesc prezentul, că nimic nu e garantat. Eu nu mă văd căsătorită și cu copii în următorii 3 ani, dar el nu crede. Și că zice că nu e pregătit să aibă o relație stabilă, atunci nu știu ce suntem”, a spus Bianca.

„Zici că e mama lui”, reacția unei ispite

Una dintre ispitele din emisiune a remarcat dinamica dintre cei doi și a avut o reacție tranșantă: „Zici că e mama lui”.

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Bianca încearcă, însă, să înțeleagă ce își dorește cu adevărat Remi. Ea ia în calcul inclusiv varianta în care acesta consideră că nu are suficient de oferit în relație, mai ales după ce i-a spus că merită „altceva” și „ceva mai mult”.

„Nici eu nu înțeleg, îmi vrea binele, ne despărțim și tot el vine după mine”, a mai spus Bianca.

În timp ce Remi vorbește despre faptul că nu este pregătit pentru stabilitate, Bianca susține că nici ea nu își dorește, în următorii ani, o relație care să ducă imediat la căsătorie sau copii. Diferența dintre cei doi pare să fie mai degrabă legată de modul în care privesc maturizarea relației și ceea ce sunt pregătiți să își ofere unul altuia.

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