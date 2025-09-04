Ce mesaj a transmis Ella Vișan după Marea Finală Insula Iubirii sezonul 9. Ce a dezvăluit. "Am emoții, dar..."

Marea Finală Insula Iubirii sezonul 9 a adus surprize pentru telespectatorii și în cazul cuplului format din Ella și Andrei.

La bonfire-ul final, așa cum era de așteptat și cum a menționat fiecare dintre ei cu câteva zile înainte de reîntâlnire, Andrei și Ella au ales să nu plece împreună de pe insulă.

Ella a spus că a făcut ce a simțit cu Teo și că nu regretă absolut nimic pentru că acum a descoperit ce fel de bărbat vrea lângă ea și a învățat să se pună pe ea pe primul loc.

Mesajul Ellei după finala Insula Iubirii sezonul 9

De cealaltă parte, Andrei a spus că este dezamăgit de partenera lui, dar, în final, și-a dat și el voie să facă ce simte și a ales să se apropie mai mult și să formeze un cuplu cu ispita Andrușca.

La final, Andrei a ales să plece cu Andrușca, în timp ce Ella și Teo au plecat împreună, dând o șansă relației lor.

Fanii emisiunii nu se așteptau ca Teo să își dorească să plece cu Ella, crezând că acesta doar și-a jucat rolul și că la final avea să spună că a fost doar un test.

Cu toate acestea, se pare că Teo Costache chiar avea sentimente sincere pentru Ella și a ales să plece acasă împreună.

În interviul de după Insula Iubirii, filmat la câteva luni distanță, Teo a dezvăluit că relația dintre el și Ella s-a terminat foarte repede. În primul rând, în ziua în care au ajuns la hotel, urmând să plece spre România, Teo și Ella s-au întâlnit cu Andrei și Andrușca, iar Ella s-a simțit ofensată pentru că Teo a luat distanță față de ea.

Atunci Ella s-a îndoit de sentimentele reale ale lui Teo și au pus punct relației lor. De asemenea, Teo a mai spus că relația lor avea oricum să se termine pentru că Ella nu voia să se întoarcă în România.

Prin urmare, ei au ales să meargă fiecare pe drumul lui, păstrând în suflet amintirile frumoase pe care și le-au făcut la Insula Iubirii.

După încheierea ultimului episod din acest sezon, Ella le-a trimis pe Instagram un mesaj tuturor celor care au urmărit emisiunea.

„Bună seară! Bună seara pentru ultima dată în contextul acesta de Insula Iubirii! Insula s-a terminat cum am mai spus și începe adevărata Insula Iubirii. Vai, ce emoții am, vai! Mulțumesc în primul rând lui Teo și producției pentru șansa oferită și oamenilor care mi-au fost alături în toată această perioadă, atât pe insulă, cât și după insulă. Chiar a fost un experiment și o experiență care nu ar fi relevant să o trăiești a doua oară”, a spus Ella pe Insta Story.

Din 4 septembrie, Insula Iubirii continuă cu Interviurile Insula Iubirii disponibile în AntenaPLAY.

