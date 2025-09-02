Insula Iubirii Extra, sezonul 9. Planurile Ellei după confruntarea cu ispita Andrușca. Detaliile nedifuzate la TV

La bonfire-ul dintre Ella Vișan și ispita Andrușca, cele două au discutat despre felurile diferite în care l-au perceput pe Andrei.

Înainte să ajungă Andrușca, Ella a crezut că se va întâlni la bonfire cu ispita Andreea Crăciun pentru că ea nu văzuse la bonfirele anterioare vreo apropiere între Andrei și Andrușca.

Se pare, însă, că Insula a surprins-o și a aflat că există apropieri intense între Andrei și ispita Andrușca. Înainte să aibă o discuție cu ea, Radu a întrebat-o pe Ella cum a simțit experiența Insula Iubirii și cum crede că a schimbat-o.

Ella a dezvăluit ce planuri de viitor are

Ella i-a mărturisit că se bucură că l-a cunoscut pe Teo și că datorită lui ea este așa deschisă și zâmbitoare pentru că a învățat multe și a reușit să se pună pe ea primul loc. Ella a mai spus că s-a redescoperit și că e mândră pentru faptul că acum are mai multă încredere în ea.

Radu Vâlcan a întrebat-o pe Ella ce crede că o așteaptă după ce va părăsi Thailanda. Ella a răspuns că are planuri mari de viitor și că ar vrea să își schimbe locul de muncă pentru că știe că poate mai mult și ar vrea să aibă un job care chiar o mulțumește pe deplin.

De asemenea, Ella a mai spus că se gândește chiar să schimbe și țara și să se întoarcă în România. Radu a rămas surprins-o când a auzit-o, dar Ella părea deja hotărâtă cu privire la planurile ei de viitor, părea chiar de neclintit, fiind de această dată sigură pe ce simte și ce vrea pentru ea.

