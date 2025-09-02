Antena Căutare
Insula Iubirii Extra, sezonul 9. Planurile Ellei după confruntarea cu ispita Andrușca. Detaliile nedifuzate la TV

La bonfire-ul dintre Ella Vișan și ispita Andrușca, cele două au discutat despre felurile diferite în care l-au perceput pe Andrei.

Publicat: Marti, 02 Septembrie 2025, 11:33 | Actualizat Marti, 02 Septembrie 2025, 12:19

Înainte să ajungă Andrușca, Ella a crezut că se va întâlni la bonfire cu ispita Andreea Crăciun pentru că ea nu văzuse la bonfirele anterioare vreo apropiere între Andrei și Andrușca.

Se pare, însă, că Insula a surprins-o și a aflat că există apropieri intense între Andrei și ispita Andrușca. Înainte să aibă o discuție cu ea, Radu a întrebat-o pe Ella cum a simțit experiența Insula Iubirii și cum crede că a schimbat-o.

Ella a dezvăluit ce planuri de viitor are

Ella i-a mărturisit că se bucură că l-a cunoscut pe Teo și că datorită lui ea este așa deschisă și zâmbitoare pentru că a învățat multe și a reușit să se pună pe ea primul loc. Ella a mai spus că s-a redescoperit și că e mândră pentru faptul că acum are mai multă încredere în ea.

Radu Vâlcan a întrebat-o pe Ella ce crede că o așteaptă după ce va părăsi Thailanda. Ella a răspuns că are planuri mari de viitor și că ar vrea să își schimbe locul de muncă pentru că știe că poate mai mult și ar vrea să aibă un job care chiar o mulțumește pe deplin.

De asemenea, Ella a mai spus că se gândește chiar să schimbe și țara și să se întoarcă în România. Radu a rămas surprins-o când a auzit-o, dar Ella părea deja hotărâtă cu privire la planurile ei de viitor, părea chiar de neclintit, fiind de această dată sigură pe ce simte și ce vrea pentru ea.

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 începe pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii revine la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Se anunță un sezon incendiar, care va fi completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

colaj ella si andrusca
+10
Mai multe fotografii

Mesajul ispitei Andrușca după clipele de intimitate cu Andrei de la Insula Iubirii 2025. Ce a putut să spună despre băia... Finala începe de azi, la Insula Iubirii: ”Bine ați venit la ultima voastră Ceremonie a focului”! Show-ul, lider de audie...
