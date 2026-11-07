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Ce vezi diseară, 7 noiembrie 2026, la Insula Iubirii. Flacăra ispitei se aprinde în vila fetelor, iar Radu Vâlcan aduce vești

Nu mai e timp pentru zile fără surprize. Nu mai e loc de imagini care să aducă lacrimi sau durere și care să nu mai conducă spre deciziile finale.

Publicat: Sambata, 07 Noiembrie 2026, 11:09 | Actualizat Sambata, 07 Noiembrie 2026, 11:13
Radu Valcan
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Nu mai există încrederea de la început, iar întrebările încep să-și găsească răspunsurile. Cel mai dur test al relațiilor se apropie de finalul, atât de important, însă până atunci, cuplurile profită la maximum de ceea ce le oferă Thailanda, de ispitele care le-au furat atenția și de lecțiile pe care le primesc. Insula Iubirii continuă și în această seară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Seara trecută a adus, încă o dată, povești ce nu au putut fi ratate, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:31 – 00:15, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 6.4 puncte de rating şi 26.4% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, cu Vocea României, avea 5.8 puncte de rating şi 23.7% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:46, peste 1.1 milioane de telespectatori au fost captivați.

După ce au avut parte de un date special, de 24 de ore, Marco și Gabriella vor ajunge în punctul în care trebuie să revină în vilă. Un lucru e sigur – nimic nu va mai fi la fel! Marco va resimți fiecare fior al nopții trecute, iar flacăra ispitei se va aprinde puternic în vila fetelor, marcând limitele încălcate.

Mocăniță a refuzat să facă testul poligraf, iar acum starea lui de spirit pare mai încărcată de emoții decât a fost vreodată. Deși este sigur că a luat decizia corectă, deoarece simte nevoia să afle adevărul și de la partenera lui, trebuie să trăiască acum cu efectele acestor acțiuni.

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Două vile. 10 oameni aflați în relații. 20 de persoane care au venit să le ofere mediul propice pentru a se testa. O seară în care nu există loc de liniște! În timp ce flacăra va aduce agitație și lacrimi în vila fetelor, băieții vor fi vizitați de Radu Vâlcan care va aduce o veste șocantă – una care va schimba total atmosfera.

Ce se va întâmpla la bonfire? Ce vor vedea fetele și cum le va impacta, pe termen lung? Cum se va comporta Ionuț, după decizia luată ieri și cum va avansa apropierea lui de Andrușca? Și Claudia are nevoie de multe siguranțe, după ce conexiunea cu Eduard a devenit tot mai serioasă.

Toate acestea și multe alte întorsături de situație, în doar câteva ore! Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban și Național

Perioada 6 noiembrie 2026

La ce oră începe Insula Iubirii sâmbătă, 7 noiembrie 2026, la Antena 1. Ce se întâmplă în ediția din această seară...

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