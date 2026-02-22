Cerasela Iacob de la Insula Iubirii sezonul 6 este însărcinată! Prima imagine cu burtica de gravidă. Cine e partenerul ei

Antena Căutare
Cerasela Nicoleta Iacob a participat la Insula Iubirii în sezonul 6 alături de partenerul ei de atunci, Rareș.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 22 Februarie 2026, 08:52 | Actualizat Duminica, 22 Februarie 2026, 09:20
Cerasela, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 6, va deveni în curând mamă pentru prima dată. | Antena 1

Cerasela și Rareș aveau atunci o relație de doi ani și și-au dorit să participe în emisiune pentru a-și testa relația. Cei doi și-au dat seama în Thailanda că relația lor nu este ceea ce și-au imaginat, iar la scurt timp după ce au ajuns înapoi în România, ei au decis că e mai bine să meargă pe drumuri separate.

Cerasela de la Insula Iubirii sezonul 6 este însărcinată

"Am lucrat la relația cu Cerasela cât am putut. Când lucrezi și nu mai vezi rezultatul, încerci să construiști o casă și lucrezi, lucrezi, dar nu mai vezi acel acoperiș niciodată, trebuie să te oprești din construcție că nu o să ajungi nicăieri. Am lucrat cât am putut, recunosc. Nu am putut să lucrez mai mult, am lucrat o perioadă, 2-3-5 luni după ce am venit de acolo. Atât am putut, îmi pare rău că nu am putut mai mult. De fapt, nu-mi pare rău că nu am putut mai mult. Atât am putut. Și s-a încheiat”, spunea Rareș la câteva luni după revenirea în România.

În prezent, Cerasela și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat și urmează să devină mamă pentru prima oară.

Tânăra blondină iubește din nou și se bucură de o relația fericită alături de partenerul ei cu care și-a clădit o familie. Fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 6 trăiește acum cea mai frumoasă perioadă din viața ei pentru că urmează să devină mămică.

”Cerasela este Nico și Nico este liniștită și fericită într-o relație serioasă și sănătoasă ce a venit când nu se aștepta. Nu vreau să dau multe detalii, de data asta vreau să fie totul doar pentru mine, el și apropiați. Important este că sunt bine și stabilă emoțional, după 2 ani și jumătate”, a spus Cerasela pentru Spynews în urmă cu un an și jumătate.

Din video-ul postat recent pe rețelele de socializare nu este clar dacă partenerul actual al Ceraselei este cel despre care vorbea în noiembrie 2024. Cu toate acestea, se pare că tânăra se bucură acum de o relație frumoasă și urmează să nască în curând.

Ea și partenerul ei au făcut un video prin care le cereau părerea celor apropiați, întrebându-i dacă ei cred că bebelușul va fi fetiță sau băiat. Cerasela pare destul de emoționată în video și ea spune că simte că bebe ar fi băiat.

