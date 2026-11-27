După zile întregi de dor, suferință și declarații în care amândoi au spus că nu își imaginează viața unul fără celălalt, cei doi s-au întâlnit pe plajă, iar lacrimile au curs fără oprire. Mai mult, Lorenzo a făcut un gest neașteptat și a cerut-o în căsătorie pe Nattasha.
Revedere cu lacrimi și îmbrățișări
În momentul în care a văzut-o pe Nattasha, Lorenzo a fost copleșit de emoții. A început să plângă, iar reacția sa a fost una de șoc și bucurie. Nu a mai stat pe gânduri și a alergat spre femeia pe care o iubește, în timp ce Nattasha a făcut același lucru.
„Știam că trebuie să alerg la el”, a mărturisit Nattasha, după ce s-au întâlnit pe plajă și s-au îmbrățișat strâns.
Cei doi au plâns împreună, ca doi copii, iar concurenta a spus că în acel moment toate durerile și dorurile acumulate în timpul separării au dispărut.
„Plângeam amândoi ca doi copii. Orice dor, orice durere, pentru mine au dispărut. M-am simțit liniștită”, a povestit Nattasha, vizibil emoționată de revederea cu Lorenzo.
Pentru el, experiența din Thailanda a fost un test care i-a ajutat să înțeleagă mai bine ce își doresc de la relația lor și cât de important este să aibă încredere unul în celălalt.
Lorenzo a cerut-o în căsătorie
Momentul care a surprins pe toată lumea a venit ulterior, când Lorenzo a decis să facă pasul cel mare. Acesta a cerut-o în căsătorie pe Nattasha, mărturisind că, în ciuda discuțiilor și planurilor pe care le aveau înainte de venirea în Thailanda, experiența de pe insulă l-a făcut să se gândească și mai serios la viitorul lor.
Lorenzo a dezvăluit că, la un moment dat, a discutat inclusiv cu cineva din producție despre dorința sa de a face un pas important.
„Ea e persoana cu care vreau să petrec tot restul vieții mele”, a spus acesta, explicând ce l-a determinat să ia decizia.
Nattasha a fost surprinsă de gest, iar inelul a devenit un simbol al experienței trăite împreună pe insulă.
O declarație de iubire fără rezerve
După revedere și cererea în căsătorie, Nattasha a vorbit din nou despre cât de mult îl iubește pe Lorenzo și despre sacrificiile pe care ar fi dispusă să le facă pentru relația lor.
Aceasta a spus că iubirea pe care o simte nu poate fi exprimată în cuvinte și a reiterat că ar renunța inclusiv la munca sa pentru a fi alături de el.
Lorenzo, însă, i-a transmis că nu este nevoie să renunțe la nimic.
Momentul a fost unul extrem de emoționant, iar Radu Vâlcan le-a transmis celor doi că experiența Insulei Iubirii este un test care te poate ajuta să descoperi mai clar persoana pe care o cauți în viață, încheind revederea cu un mesaj de încurajare: să aibă încredere unul în celălalt și să fie fericiți.Nattasha, pregătită să renunțe la meseria de dominatoare pentru Lorenzo! Ce a mărturisit la Insula Iubirii... Andrușca și Mocăniță, tot mai apropiați la Insula Iubirii! Gesturile romantice de la dream date care au atras atenția...