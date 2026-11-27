Unul dintre cele mai emoționante momente de la Insula Iubirii a avut loc la revederea dintre Lorenzo și Nattasha.

După zile întregi de dor, suferință și declarații în care amândoi au spus că nu își imaginează viața unul fără celălalt, cei doi s-au întâlnit pe plajă, iar lacrimile au curs fără oprire. Mai mult, Lorenzo a făcut un gest neașteptat și a cerut-o în căsătorie pe Nattasha.

Revedere cu lacrimi și îmbrățișări

În momentul în care a văzut-o pe Nattasha, Lorenzo a fost copleșit de emoții. A început să plângă, iar reacția sa a fost una de șoc și bucurie. Nu a mai stat pe gânduri și a alergat spre femeia pe care o iubește, în timp ce Nattasha a făcut același lucru.

„Știam că trebuie să alerg la el”, a mărturisit Nattasha, după ce s-au întâlnit pe plajă și s-au îmbrățișat strâns.

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Cei doi au plâns împreună, ca doi copii, iar concurenta a spus că în acel moment toate durerile și dorurile acumulate în timpul separării au dispărut.

„Plângeam amândoi ca doi copii. Orice dor, orice durere, pentru mine au dispărut. M-am simțit liniștită”, a povestit Nattasha, vizibil emoționată de revederea cu Lorenzo.

Pentru el, experiența din Thailanda a fost un test care i-a ajutat să înțeleagă mai bine ce își doresc de la relația lor și cât de important este să aibă încredere unul în celălalt.

Lorenzo a cerut-o în căsătorie

Momentul care a surprins pe toată lumea a venit ulterior, când Lorenzo a decis să facă pasul cel mare. Acesta a cerut-o în căsătorie pe Nattasha, mărturisind că, în ciuda discuțiilor și planurilor pe care le aveau înainte de venirea în Thailanda, experiența de pe insulă l-a făcut să se gândească și mai serios la viitorul lor.

Lorenzo a dezvăluit că, la un moment dat, a discutat inclusiv cu cineva din producție despre dorința sa de a face un pas important.

„Ea e persoana cu care vreau să petrec tot restul vieții mele”, a spus acesta, explicând ce l-a determinat să ia decizia.

Nattasha a fost surprinsă de gest, iar inelul a devenit un simbol al experienței trăite împreună pe insulă.

O declarație de iubire fără rezerve

După revedere și cererea în căsătorie, Nattasha a vorbit din nou despre cât de mult îl iubește pe Lorenzo și despre sacrificiile pe care ar fi dispusă să le facă pentru relația lor.

Aceasta a spus că iubirea pe care o simte nu poate fi exprimată în cuvinte și a reiterat că ar renunța inclusiv la munca sa pentru a fi alături de el.

Lorenzo, însă, i-a transmis că nu este nevoie să renunțe la nimic.

Momentul a fost unul extrem de emoționant, iar Radu Vâlcan le-a transmis celor doi că experiența Insulei Iubirii este un test care te poate ajuta să descoperi mai clar persoana pe care o cauți în viață, încheind revederea cu un mesaj de încurajare: să aibă încredere unul în celălalt și să fie fericiți.