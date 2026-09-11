Cine este prima concurentă care clachează la Insula Iubirii. Izbucnește în lacrimi! Azi, la Antena 1, la 20:30

În ediția 3 din data de 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, o concurentă a cedat psihic și a clacat. A izbucnit în lacrimi și nu și-a mai putut ascunde suferința. Descoperă despre cine este vorba.

Descoperă cine este concurenta care a clacat încă din primele ediții, la Insula Iubirii sezonul 10 | Antena 1

Detalii în premieră pentru telespectatorii emisiunii Insula Iubirii sezonul 10! în ediția de diseară, ce poate fi văzută de la ora 20:30, potrivit programului TV al Antenei 1, o concurentă clachează și nu își va putea ascunde lacrimile. Camerele de filmat au surprins întregul moment dureros. Decoperă în rândurile de mai jos despre cine este vorba. Întregul moment se va difuza diseară, de la ora 20:30, la Antena 1.

Detalii în premieră! Cine este prima concurentă care clachează la Insula Iubirii, sezonul 10

Surpriză de proporții, chiar în ediția a treia a emisiunii Insula Iubirii sezonul 10, din 11 septembrie 2026. Deși au ajuns de extrem de puțin timp în Thailanda, concurenții au început să resimtă nu doar primele emoții, ci și primele trăiri intense!

Una dintre tinere a trecut prin momente extrem de dificile. Ea a devenit astfel prima concurentă care a clacat la Insula Iubirii, în acest sezon, iar camerele de filmat au surprins totul.

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Deși era extrem de încrezătoare în relația ei, anumite situații complet neașteptate au sădit îndoiala în sufletul ei, lucru ce a făcut-o să cedeze psihic și să se lase cuprinsă de lacrimi. Tristă, aceasta s-a închis în cameră și a preferat să stea în liniște, departe de ochii celorlalți din vila fetelor. Totuși, camerele de filmat nu au ratat momentul și aceasta a fost surprinsă în timp ce stă în pat și își șterge lacrimile.

În primele ediții, tânăra nu s-a ferit să spună faptul că are încredere în partenerul ei, dar și că i-a impus anumite reguli clare. Mai mult decât atât, aceastea a explicat și care sunt lucrurile peste care nu va putea trece.

Bianca de la Insula Iubirii sezon 10

Prima concurentă care a clacat psihic este chiar Bianca Ghiurcă, soția lui Marco. Ceva din comportamentul acestuia pare să o fi rănit extrem de tare pe soția sa, iar întregul moment va fi difuzat diseară, de la ora 20:30, pe Antena 1, atunci când va ieși la iveală ce s-a întâmplat, de fapt.

Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!