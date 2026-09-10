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Cum arăta Bianca Iotu de la Insula Iubirii la 24 de ani. Imagini de colecție cu iubita lui Remi de când avea vârsta lui

Bianca Iotu din sezonul 10 Insula Iubirii este cu 13 ani mai mare decât iubitul ei. Între cei doi diferența de vârstă nu a fost un impediment, mai ales că Bianca este la fel de energică, frumoasă și plină de viață ca atunci când era de vârsta lui Remi! Iată cum arăta Bianca la 24 de ani!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 10 Septembrie 2026, 12:22 | Actualizat Joi, 10 Septembrie 2026, 12:31
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Bianca Iotu, imagini din 2013 | Antena 1& Facebook
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Bianca Iotu are 37 de ani, iar Remi Dobre are 24. În urmă cu 13 ani, Bianca Iotu era activă pe Facebook și publica imagini din călătoriile ei și din viața de zi cu zi.

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Cum arăta Bianca Iotu de la Insula Iubirii la 24 de ani. Imagini de colecție cu iubita lui Remi de când avea vârsta lui

Din fotografiile cu Bianca de la 24 de ani, ne putem da seama că frumoasa concurentă de la Insula Iubirii și-a păstrat zâmbetul și exuberanța.

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Bianca are pe rețelele sociale și imagini din 2016, cu fratele ei. Pe atunci, ea avea 27 de ani. Concurenta de la Insula Iubirii l-a cunoscut pe Remi prin intermediul fratelui ei, care e prieten cu acesta.

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Bianca și Remi sunt împreună de trei ani și povestea lor s-a scris într-un mod special, lăsând în urmă diferența de vârstă și de experiențe anterioare.Bianca este instructor de pilates și are propriul ei studio, acolo unde își lasă pasiunea să se întâlnească cu persoanele dornice să facă mișcare și să simtă o schimbare în stilul de viață.

Remi este creator de conținut, iar materialele lui din mediul online au devenit în ultima vreme tot mai virale, datorită modului original în care sunt create. S-au cunoscut prin fratele Biancăi, prieten cu Remi, când erau într-o altă țară pentru un festival. Diferența mare de vârstă i-a făcut să creadă că nu ar putea fi ceva între ei, însă timpul le-a demonstrat contrariul.

Ea nu locuia în România, însă a decis să-și schimbe viața și s-a mutat pentru a-și dezvolta pasiunea pentru pilates. Au venit la Insula Iubirii cu gânduri clare: să-și dea seama unde se îndreaptă relația lor. Ea vrea mai multă comunicare și o stabilitate emoțională de care simte că are nevoie, iar el își dorește să i le ofere.

colaj cu Bianca Iotu
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