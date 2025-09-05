Cine este reportera de care s-a îndrăgostit George Jaguarul la testimonialele Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată Andra

Antena Căutare
Ispita George Ivănescu de la Insula Iubirii sezonul 9, supranumit și George Jaguarul, a făcut furori în acest sezon cu glumele lui și felul său carismatic de a fi.

Publicat: Vineri, 05 Septembrie 2025, 10:22 | Actualizat Vineri, 05 Septembrie 2025, 11:30

George Jaguarul a demonstrat că are un stil aparte de a cuceri fetele și a spus în mai multe testimoniale că el așteaptă să fie cucerit.

El a menționat că, de regulă, femeile vin spre el pentru că se simt atrase și nu e nevoie să încerce el să „vâneze” pentru că are succes fără să facă nimic.

Cum arată Andra, reportera care i-a atras atenția lui George Jaguarul

La Insula Iubirii, George s-a remarcat și prin dansurile lui, stilul vestimentar aparte, cu cămăși decoltate care îi lăsau tatuajele la vedere și o frizură deosebită pentru care stătea ore în șir în fața oglinzii.

Citește și: Cum și-a primit George „Jaguarul” de la Insula Iubirii 2025 porecla. A fost înscris ca ispită de angajatele sale

Pe lângă imaginea de cuceritor pe care și-o crease, el le-a demonstrat fetelor că este și un bărbat sensibil, care știe să asculte, să dea sfaturi și să își expună sentimentele.

George a simțit că începe să aibă sentimente pentru Ionela și a încercat să se apropie de ea în repetate rânduri, glumind cu ea și făcându-i complimente. Cu toate acestea, Ionela l-a respins și i-a spus că nu poate să îl vadă mai mult decât un prieten.

George și-a acceptat înfrângerea și a continuat să fie prietenos cu toate fetele din casă, a fost date-uri cu Ella, Maria și Bianca și s-a bucurat de atenția tuturor atunci când erau petreceri.

George a fost un bun sfătuitor pentru Mattia și Bianca, arătând că poate să îi ajute să se apropie mai mult.

Se pare, însă, că niciuna dintre fetele venite în cuplu nu a putut să îi atragă atenția suficient de mult pentru că el avea ochi doar pentru Andra, reportera care îi lua interviu la testimoniale.

Treptat, George a început să îi facă mai des complimente și chiar i-a spus că își vede viitorul cu ea, fiind atras de frumusețea ei, zâmbetul ei și felul cald în care îi vorbea.

Citește și: Ce semnifică tatuajul cu Vlad Țepeș al ispitei George Jaguarul! Mulți s-au întrebat de ce a ales un astfel de desen pe abdomen

Andra i-a spus de mai multe ori că el ar trebui să se gândească la rolul pe care îl are el la Insula Iubirii și să ispitească fetele venite în cupuri.

George Jaguarul a spus că nu poate să mai fie atent la restul fetelor pentru că el o vrea doar pe ea. În episodul final de Insula Iubirii, în interviurile la 6 luni de la încheierea filmărilor, George Jaguarul s-a bucurat să o vadă pe Andra din nou și chiar i-a spus că i-a dus dorul.

Andra i-a spus că nu a primit niciun mesaj de la el, niciun semn după emisiune că ar vrea să o întâlnească, iar George i-a menționat că voia ca ea să îl cucerească pe el.

De asemenea, George i-a mărturisit că are ochi doar pentru ea și că ar vrea chiar să se căsătorească cu ea și să aibă împreună un baby jaguar. El i-a mai spus că s-a lăsat ispitit de ea și că în gândul lui, ei doi deja se iubesc.

Ispita masculină a îmbrățișat-o pe reporteră și i-a spus că îi mulțumește că s-a putut bucura de experiența Insula Iubirii.

Fanii emisiunii s-au întrebat cine e și cum arată Andra, reportera care i-a furat inima Jaguarului, iar la evenimentul de difuzare al finalei de la Berăria H, ea a fost filmată de colegii săi.

Nu e de mirare că George Jaguarul a zis că s-a îndrăgostit de ea, când reportera superbă nu avea cum să treacă neobservată. Bruneta cu o siluetă de invidiat i-a pus inima pe jar lui George.

colaj george jaguarul
+5
Mai multe fotografii

Citește și: Show-ul Insula Iubirii, un adevărat fenomen. Ce melodii a inspirat George Jaguarul. Ispita ia cu asalt topurile muzicale

