Cum și-a primit George „Jaguarul” de la Insula Iubirii 2025 porecla. A fost înscris ca ispită de angajatele sale

George Ivănescu, poreclit „Jaguarul” se numără printre ispitele masculine de la Insula Iubirii 2025. El a devenit viral încă dinainte de premiera sezonului 9, datorită stilului său inedit de prezentare. Invitat la Antena Stars, el a dezvăluit cum s-a ales cu această poreclă, dar a dezvăluit și detalii din viața lui personală.

Invitat în platoul Antena Stars, el a dezvăluit că s-a ales cu aceasta poreclă de la modul în care agăța în club, dar a dezvăluit și detalii la caren nu mulți s-ar fi așteptat.

„Jaguarul vine de la mine din Italia. Eu cu prietenii mei mergeam la club, când intram într-un club, prietenii mei se aruncau mereu pe fete. Eu stăteam mereu deoparte și fetele când vedeau chestia asta, veneau ele la mine și vedeau chestia asta și ziceau << Cum de toți sar pe noi și tu stai aici? >> Și atunci aveam mai mult succes ca ei. Și un prieten de-ai mei a zis << Ești ca un jaguar >>. Jaguarul stă la pândă și victima vine la el.

Am aplicat tehnica (n.r. la Insula Iubirii), dar eu mereu sunt așa, nu sunt un actor, sunt foarte sincer, îmi place să zic lucrurile pe față, fetele au aprecizat chestia asta”, a declarat ispita masculină de la Insula Iubirii, sezonul 9.

De asemenea, băiatul care a trăi în Italia a recunoscut că nu urmărise reality show-ul fenomen înainte și a fost inscris pentru rolul de ispită de angajatele sale. Cunoscându-l, acestea nu au stat pe gânduri și i-au făcut o surpriză.

„Eu am o cafenea și stăteam la masă și am văzut că fetele îmi fac niște poze. De obicei când îmi fac pozele astea, noi avem un grup de Whatsapp, în care rândem unul de altul, suntem ca o familie și după aceea mă suna Insula și zic << Bună ziua, suntem de la Insula Iubirii >>, eu așteptam trei furnizori în ziua acea și zic: << Ok, ce-mi aduceți? Zahărul, gemul, aloe vera? >>. Angajata mă vede și îmi zice: << Shhh! >> și zic uitați, sunați-mă după 10 minute”, și-a amintit el momentul.

Ulterior, el și-a întrebat angajatele despre ce este vorba, iar fetele i-au spus că nu poate să rateze ocazia. „Jaguarule, tu ești făcut pentru asta! Toată lumea în mall vorbește de tine, mergem la baie, fetele vorbesc de tine. Văd cum se uită clientele la când. Tu o să ai mare succes și am zis să încercăm”, i-ar fi spus fetele care l-au înscris.

Jaguarul de la Insula Iubirii sezonul 25 se află doar de un an în țară și a mai dezvăluit că nu a mai avut o relație de 4 ani. Cu toate acesta, spune că își dorește o parteneră de viață.

În ceea ce privește tatuajul de pe abdomenul său, cu portretul lui Vlad Țepeș, George a declarat că ascunde o semnificație mai profundă. Acesta este, de fapt, legătura cu originile sale românești.

„E prima dată când vorbesc. Este ceva exclusiv. Este un tatuaj făcut old school și când intrii într-un studio, Vlad Țepeș este foarte important. În Italia, când zici România, se aude Dracula, Vlad Țepeș, Brașov. Cum mama mea este româncă, atunci când eram mic și mergeam la școală, părinții prietenilor mei mă întrebau când auzeau România, mă întrebau de Dracula, Vlad Țepeș. Eu cum am crescut acolo, nu știam despre ce este vorba. Am început să citesc la școală, m-a pasionat, m-am regăsit în el cu foarte multe lucruri”, a povestit acesta,

„Jaguarul” de la Insula Iubirii 2024, poveste de viață emoționată. Ce se ascunde în spatele măștii de „vânător”

„Jaguarul este un mix de emoții, explozii și distracție. Eu aduc mereu vibe-ul acela de care tu ca fată ai nevoie. Și ca băiat, pentru că ne distrăm cu toții împreună. Sunt oameni care îl preferă pe Jaguar, sunt oameni care îl preferă pe George. Nu decid eu. El intră în mine. El își dă drumul când simte nevoia. Și mai ales când sunt cu o fata, seara și ne distrăm, atunci iese Jaguarul”, a mai declarat acesta, deși în spatele imaginii de „vânător” este un suflet sensibil.

„Am învățat să îmi exprim emoțiile. Din cauză că atunci când eram mic și am fost mai cu problemele mele de familie, odată ce am crescut nu-mi place să-mi arăt partea interioară, partea care se emoționează, pentru că mie îmi place să fac lumea să zâmbească. Când am fost pe Insulă, a fost totul natural, m-am emoționat, am plâns și am văzut că până la urmă chestia asta nu este urâtă”, a mai rescunoscut tânărul.

Părinții lui s-au despărțit când era mic, mama sa locuiește în Italia, în timp ce tatăl stă în SUA. Întrebat ce părere au despre participara lui în postura de ispită la Insula Iubirii, sezonul 9 el a răspuns: „S-au desărțit când eram mic, aveam 3 ani. Am văzut pentru prima dată în viață că erau foarte curioși, bucuroși. Să zicem că m-au susținut”.

Legat de viața sentimentală, „Jaguarul” spune despre el că este o persoană statornică și se simte atras de naturalețe.

Pe mine mă atrag foarte mult brunetele. Îmi place să fie o fată care are foarte multă ambiție ca mine, sportivă. Pe Kim Kardashian o lăsăm în televizor. Aici suntem în viața reală. Mai pe natural și machiajul și tot”, a mai spus el.

„Eu am avut două relații jumate, în 33 de ani și în relațiile astea am fost foarte fidel. Pentru mine fidelitatea este foarte importantă din cauză că atunci când mă concentrez pe tine, fac să fie bine și aș prefera să nu ne batem joc unul de altul”, a ținut să mai precizeze.