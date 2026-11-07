Relația dintre Eduard și Claudia pare să devină tot mai apropiată pe zi ce trece, iar imaginile surprinse înainte de bonfire au adus noi momente de tandrețe între cei doi.

Claudia și ispita Eduard, tot mai apropiați la Insula Iubirii. Gestul făcut de el chiar înainte ca tânăra să plece la bonfire | antena 1

În timp ce se pregăteau pentru întâlnirea cu Radu Vâlcan, ispita și concurenta au fost surprinși într-o ipostază care a atras atenția: Eduard a fost afectuos cu Claudia și a avut un gest de apropiere fizică față de ea.

Totul s-a întâmplat după ce Eduard îi pregătise deja o surpriză romantică. Ispita venise cu o boxă în timp ce Claudia se machia și îi făcuse o dedicație muzicală. Momentul a continuat cu gesturi tandre între cei doi, semn că apropierea lor nu se limitează la discuțiile și întâlnirile din timpul experienței.

Claudia și Eduard, tot mai apropiați înainte de bonfire

Imaginile au surprins o atmosferă relaxată între cei doi, iar Eduard nu și-a ascuns afecțiunea față de concurentă. Claudia, la rândul ei, a vorbit despre felul în care privește ceea ce se întâmplă între ei și despre faptul că este pregătită să accepte propriile sentimente.

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„Să accepți ce simți și să te duci acasă așa cum o fi”, a spus Claudia, lăsând să se înțeleagă că nu vrea să fugă de ceea ce trăiește pe insulă.

Ulterior, în testimonialul de cuplu, Eduard a mărturisit că așteaptă să o vadă și că lucrurile dintre ei merg din ce în ce mai bine. Ispita a remarcat că întâlnirile lor sunt tot mai plăcute și a glumit pe seama faptului că, până acum, Claudia a fost cea care l-a scos la date, așa că ar trebui să vină și rândul lui să o invite.

„Suntem bine. Din ce în ce mai bine. Ne plac date-urile din ce în ce mai mult”, a spus Eduard.

Nici Claudia nu a părut să contrazică această apropiere. Întrebată dacă se simte bine, concurenta a răspuns cu umor: „Bine, nu vezi și tu că-s bine? Cred că cam prea bine”.

Ce urmează pentru cei doi la Insula Iubirii

În timp ce Claudia și Eduard par să se bucure tot mai mult de timpul petrecut împreună, experiența se apropie de final, iar bonfire-ul poate aduce răspunsuri importante pentru concurentă. Rămâne de văzut cum va privi Claudia toate momentele trăite pe insulă și ce decizie va lua atunci când va trebui să se întoarcă acasă.

Apropierea dintre ea și Eduard a devenit tot mai vizibilă, iar gesturile dinaintea bonfire-ului au arătat că legătura lor continuă să evolueze.