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Claudia și-a aruncat colierul în foc la Insula Iubirii. Ce a determinat-o pe concurentă să facă acest gest la bonfire

Claudia a luat o decizie radicală la ceremonia focului de la Insula Iubirii. După ce a aflat ce a declarat Ionuț despre relația lor în timpul testului poligraf, concurenta a decis să își arunce colierul în flăcări.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Sambata, 07 Noiembrie 2026, 20:39 | Actualizat Sambata, 07 Noiembrie 2026, 22:57
Claudia și-a aruncat colierul în foc la Insula Iubirii. Ce a determinat-o pe concurentă să facă acest gest la bonfire | antena 1
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Nu faptul că partenerul ei ar fi încălcat sau nu o limită pe insulă a determinat-o să renunțe la simbolul relației, ci o afirmație care a făcut-o să pună sub semnul întrebării tot ce au trăit împreună.

Înainte de momentul decisiv, Claudia a vorbit cu Radu Vâlcan despre relația cu Ionuț și despre lucrurile pe care își dorea să le afle. Concurenta a recunoscut că este curioasă dacă partenerul ei a trecut sau nu limita cu o altă femeie, însă cea mai mare dezamăgire a venit din altă parte.

Ce a aflat Claudia despre sentimentele lui Ionuț

În timpul ceremoniei, Radu Vâlcan i-a amintit că Ionuț a fost supus testului poligraf și a întrebat-o dacă vrea să afle cum s-a descurcat. Claudia a acceptat, însă reacția ei a fost una puternică după ce a auzit declarația partenerului.

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Concurenta a aflat că Ionuț spusese că nu a mai putut să o iubească. Pentru Claudia, afirmația a contrazis tot ceea ce acesta îi transmisese acasă, după ce cei doi se împăcaseră și hotărâseră să o ia de la zero.

„Eu am iertat, la modul că nu mă afectează. Mă afectează că a spus că n-a mai putut să mă iubească”, a explicat ea. Claudia a mărturisit că nu înțelege de ce Ionuț a mai făcut planuri de viitor alături de ea, dacă sentimentele lui se schimbaseră.

De asemenea, concurenta a vorbit despre situația dintre ea și băiatul despre care Ionuț avusese suspiciuni, explicând că a acceptat să vorbească cu acesta după ce se despărțise de partenerul ei. Claudia a considerat că Ionuț încearcă acum să schimbe perspectiva asupra unor întâmplări din trecut.

Claudia a renunțat la colier: „Din secunda asta, eu nu-l mai iubesc”

După discuția cu Radu Vâlcan, concurenta a decis că nu mai vrea să păstreze simbolul relației. Ea a ținut să precizeze că hotărârea nu are legătură doar cu posibila infidelitate sau cu refuzul lui Ionuț de a face testul, ci cu ceea ce a aflat despre sentimentele lui.

„Nu mai vreau niciun colier, nu mai vreau nimic”, a spus Claudia înainte de a-l arunca în foc.

Ulterior, a explicat că afirmația lui Ionuț a făcut-o să simtă că a trăit într-o minciună constantă. Mai mult, a mărturisit că, dacă nu ar fi auzit acele cuvinte, probabil nu ar fi renunțat la colier.

„Dacă el de un an și ceva nu mă mai iubește, din secunda asta, eu nu-l mai iubesc pe Ionuț”, a declarat concurenta. Astfel, Claudia a pus capăt simbolic relației chiar în fața flăcărilor de la Insula Iubirii, convinsă că nu mai vrea să continue într-o poveste în care simte că adevărul a fost ascuns.

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