Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit din nou. Primele declarații ale fostei concurente

Cristina Rotaru, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8, rupe tăcerea în legătură cu situația dificilă prin care trece în relația ei de când s-a întors din Bali.

Cristina și Andrei Rotaru au devenit cunoscuți în sezonul 8 de Insula Iubirii după ce au ajuns în Thailanda pentru a-și testa căsnicia de 10 ani. Andrei a înșelat-o pe Cristina cu ispita Diandra și, deși ei au ales să se despartă la ultimul bonfire și să plece separați, după o vreme, deși au divorțat, cei doi s-au împăcat până la urmă.

După împăcare totul părea să meargă bine între ei, iar recent au fost plecați într-o vacanță în Bali unde au stat mai mult de o lună. Cei doi foști concurenți de la Insula Iubirii au postat mai multe imagini și video-uri din vacanța lor, bucurându-se din plin de timpul liber și relaxare la soare.

Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii sezonul 8 s-ar fi despărțit

Se pare, totuși, că ceea ce postau ei pe rețelele de socializare nu reflecta în totalitate realitatea. Când s-au întors în România, Cristina a fost prezentă la cununia civilă a Simonei, fostă concurentă Insula Iubirii din același sezon cu ea, dar a mers singură.

Ulterior, ea a anunțat că Andrei ar fi dispărut și a început să îl caute cu poliția. La scurtă vreme după ce au început cercetările, Andrei a fost găsit, dar Cristina nu a dorit să ofere mai multe detalii despre incident. Nici până acum nu se știe ce anume s-a întâmplat exact cu Andrei.

De câteva zile Cristina Rotaru trece prin momente dificile și a preferat să păstreze detaliile pentru ea, anunțându-și urmăritorii de pe rețelele de socializare că va vorbi pe larg despre cele întâmplate atunci când va simți să o facă.

După Paște au apărut speculații potrivit cărora cei doi s-ar fi despărțit pentru că fosta concurentă de la Insula Iubirii le-a arătat urmăritorilor ei că a petrecut sărbătorile alături de mama ei și câteva prietene.

E posibil ca Andrei și Cristina Rotaru să se fi despărțit din nou, dar, de această dată Cristina își dorește să fie mai rezervată și să nu își afișeze suferința.

Cristina și Andrei nu se mai afișează împreună pe rețelele de socializare și tocmai de aceea fanii au speculat că s-au separat.

”Sunt într-un proces personal de clarificare și aleg să păstrez viața mea privată departe de presă în acest moment. Nu sunt pregătită să ofer declarații sau să discut public despre nimic. Mulțumesc pentru înțelegere”, a spus Cristina Rotaru pentru Spynews.

Cristina oferă în continuare răspunsuri vagi atunci când e întrebată ce se întâmplă în relația dintre ea și Andrei. Ea a spus chiar și pe contul ei de Instagram că va oferi mai multe detalii atunci când se va simți pregătită să o facă.

