Cristina Rotaru de la Insula Iubirii și-a făcut o schimbare radicală de look! Soția lui Andrei Rotaru, greu de recunoscut din prima. Descoperă cum arată aceasta în prezent.

Descoperă noul look pe care îl are Cristina Rotaru de la Insula Iubirii | Antena 1

Fosta concurentă de la emisiunea Insula Iubirii și-a luat recent prin surprindere urmăritorii atunci când a publicat imagini cu ea, arătând ce schimbare radicală de look și-a făcut. Descoperă în rândurile de mai jos cum arată în prezent Cristina Rotaru, soția lui Andrei Rotaru, amândoi foști concurenți de la Insula Iubirii.

Așa cum era de așteptat, reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

Cristina Rotaru de la Insula Iubirii, schimbare radicală de look! Soția lui Andrei Rotaru, greu de recunoscut din prima. Cum arată

Cristina Rotaru a decis, la vârsta de 34 de ani, să își facă o schimbare radicală de look. Dacă în ultimii ani ne-a obișnuit cu un păr lung și drept, iată că luna noiembrie a acestui an a adus și dorința unei schimbări semnificative.

Articolul continuă după reclamă

Astfel, soția lui Andrei Rotaru de la Insula Iubirii sezonul 7 a decis să renunțe la părul drept și să-și facă un look bazat pe păr creț, cu un volum amețitor.

Bruneta e greu de recunoscut din prima, căci schimbare este, fără doar și poate, una uriașă, care o prinde totuși foarte bine. Dovadă în acest sens sunt și mesajele cu laude și numeroase Like-uri primite de la cunoscuți, apropiați sau urmăritori.

Citește și: Au plecat separat de la Insula Iubirii și au divorțat după aceea. Ce spun Cristina și Andrei Rotaru despre căsătorie acum

„Oamenii par aceiași, dar în ei se rescriu povești. Se închid capitole fără să fie anunțate, se îmblânzesc răni vechi, se reașază lumea interioară centimetru cu centimetru.Se spune că vindecarea lucrează în spatele cortinei.

Citește și: Andrei și Cristina Rotaru, foștii concurenți de la Insula Iubirii, au fost implicați într-un scandal în club. Ce s-a întâmplat

Nu vezi procesul, pentru că vindecarea nu se trăiește spectaculos. E construită din momente mici: un gând mai așezat, o emoție care nu mai apasă la fel, o alegere mai limpede decât ieri.

Fiecare om trece prin propriile lui transformări în tăcere, iar schimbarea reală nu vine cu focuri de artificii. Vine într-o respirație, într-o liniște nouă, într-un fel diferit de a privi lumea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ție, astăzi, cum îți bate inima?❤️”, a fost mesajul transmis de Cristina Rotaru, la cea mai recentă imagine publicată de ea pe Instagram.

Cristina Rotaru și soțul ei, Andrei, au aniversat recent împreună 12 ani de relație. Cei doi s-au cunoscut la emisiunea „Mireasă pentru fiul meu”, de la Antena 1.