Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii sezonul 8, aniversare de 12 ani. Imagini de colecție de la începutul relației

Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii sezonul 8 au împlinit 12 ani de relație.

Cei doi se înțeleg acum foarte bine și se bucură de o relație sănătoasă, așa cum se vede din postările lor de pe rețelele de socializare. | Antena 1

Cristina și Andrei Rotaru au o poveste de dragoste care i-a ținut pe telespectatorii Insula Iubirii sezonul 8 lipiți de ecrane.

Cristina și Andrei Rotaru, 12 ani de relație

Cristina și Andrei au participat la Insula Iubirii în sezonul 8 atunci când și-au testat căsnicia. La acea vreme, ei erau căsătoriți de 10 ani și spuneau că au intrat într-o rutină și că se poară unul cu altul mai mult ca doi prieteni.

Ei au povestit atunci că simțeau că relația lor s-a răcit și că s-a stins flacăra pasiunii, dar au descoperit pe parcursul emisiunii că Andrei era, de fapt, pregătit să cunoască pe altcineva. El a format un cuplu cu ispita Diandra cât timp au fost în competiție și chiar a ales să plece cu ea acasă, deși ispita l-a refuzat.

De cealaltă parte, Cristina a avut inima frântă și a încercat să își găsească și ea alinarea în brațele ispitei Eric.

Atunci când au ajuns acasă în România, Andrei și Cristina au decis să divorțeze, dar legătura lor nu s-a rupt. Chiar dacă au fost despărțiți mai multe luni, se pare că cei doi au ajuns să se împace, dar de această dată fără să își mai unească destinele.

Andrei și Cristina s-au cunoscut în urmă cu 12 ani în cadrul altui show de la Antena 1, Mireasă pentru fiul meu. Ei s-au căsătorit în emisiune, deși au avut o poveste de dragoste plină de provocări.

„11.11 si 12 ani împreună,ca un vis frumos ce se repeta:cu bucurii,incercari si iubire care nu doarme niciodata ”, a scris Andrei la descrierea postării video.

Video-ul este plin cu momente cu ei doi de pe parcursul emisiunii Mireasă pentru fiul meu când ei doi s-au îndrăgostit, au avut parte de primul sărut, apoi logodna și nunta.

„Woa… fiecare clipă cu tine, primul sarut și toate cele ce au urmat, au fost un carosel de emoții, care ne-au adus astăzi aici ”, a comentat Cristina la postarea lui Andrei.

Se pare că deși au trecut împreună peste atâtea obstacole și greutăți, Cristina și Andrei sunt în continuare un cuplu puternic și au învățat să își depășească problemele, să se ierte și să se asculte.

Postarea lor a atras rapid atenția fanilor care i-au felicitat în secțiunea de comentarii pentru aniversarea de 12 ani.

