Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii sezonul 8, aniversare de 12 ani. Imagini de colecție de la începutul relației

Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii sezonul 8, aniversare de 12 ani. Imagini de colecție de la începutul relației

Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii sezonul 8 au împlinit 12 ani de relație.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 Noiembrie 2025, 14:41 | Actualizat Marti, 11 Noiembrie 2025, 15:27
Galerie
Cei doi se înțeleg acum foarte bine și se bucură de o relație sănătoasă, așa cum se vede din postările lor de pe rețelele de socializare. | Antena 1

Cristina și Andrei Rotaru au o poveste de dragoste care i-a ținut pe telespectatorii Insula Iubirii sezonul 8 lipiți de ecrane.

Cristina și Andrei Rotaru, 12 ani de relație

Cristina și Andrei au participat la Insula Iubirii în sezonul 8 atunci când și-au testat căsnicia. La acea vreme, ei erau căsătoriți de 10 ani și spuneau că au intrat într-o rutină și că se poară unul cu altul mai mult ca doi prieteni.

Citește și: La ce intervenții estetice a apelat Cristina Rotaru de la Insula Iubirii sezonul 8. Cum arată acum fosta concurentă

Articolul continuă după reclamă

Ei au povestit atunci că simțeau că relația lor s-a răcit și că s-a stins flacăra pasiunii, dar au descoperit pe parcursul emisiunii că Andrei era, de fapt, pregătit să cunoască pe altcineva. El a format un cuplu cu ispita Diandra cât timp au fost în competiție și chiar a ales să plece cu ea acasă, deși ispita l-a refuzat.

De cealaltă parte, Cristina a avut inima frântă și a încercat să își găsească și ea alinarea în brațele ispitei Eric.

Atunci când au ajuns acasă în România, Andrei și Cristina au decis să divorțeze, dar legătura lor nu s-a rupt. Chiar dacă au fost despărțiți mai multe luni, se pare că cei doi au ajuns să se împace, dar de această dată fără să își mai unească destinele.

Andrei și Cristina s-au cunoscut în urmă cu 12 ani în cadrul altui show de la Antena 1, Mireasă pentru fiul meu. Ei s-au căsătorit în emisiune, deși au avut o poveste de dragoste plină de provocări.

Citește și: Andrei și Cristina Rotaru, foștii concurenți de la Insula Iubirii, au fost implicați într-un scandal în club. Ce s-a întâmplat

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„11.11 si 12 ani împreună,ca un vis frumos ce se repeta:cu bucurii,incercari si iubire care nu doarme niciodata ”, a scris Andrei la descrierea postării video.

Video-ul este plin cu momente cu ei doi de pe parcursul emisiunii Mireasă pentru fiul meu când ei doi s-au îndrăgostit, au avut parte de primul sărut, apoi logodna și nunta.

„Woa… fiecare clipă cu tine, primul sarut și toate cele ce au urmat, au fost un carosel de emoții, care ne-au adus astăzi aici ”, a comentat Cristina la postarea lui Andrei.

Se pare că deși au trecut împreună peste atâtea obstacole și greutăți, Cristina și Andrei sunt în continuare un cuplu puternic și au învățat să își depășească problemele, să se ierte și să se asculte.

Cei doi se înțeleg acum foarte bine și se bucură de o relație sănătoasă, așa cum se vede din postările lor de pe rețelele de socializare.

Postarea lor a atras rapid atenția fanilor care i-au felicitat în secțiunea de comentarii pentru aniversarea de 12 ani.

colaj cristina si andrei rotaru
+7
Mai multe fotografii

Citește și: Au plecat separat de la Insula Iubirii și au divorțat după aceea. Ce spun Cristina și Andrei Rotaru despre căsătorie acum

Înapoi la Homepage
AS.ro “Am luat o pastilă” Milionarul cu avion privat care merge cu metroul, uluit de ce a făcut românul cu salariu de 33.000 de euro &#8220;Am luat o pastilă&#8221; Milionarul cu avion privat care merge cu metroul, uluit de ce a făcut românul cu salariu de 33.000 de euro
Observatornews.ro Cine este românul care a câștigat marele premiu la Loto. Mesajul transmis după ce a ridicat banii Cine este românul care a câștigat marele premiu la Loto. Mesajul transmis după ce a ridicat banii
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat” Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Bianca Dan de la Insula Iubirii se pregătește pentru o intervenție estetică. Ce schimbare își dorește fosta concurentă
Bianca Dan de la Insula Iubirii se pregătește pentru o intervenție estetică. Ce schimbare își dorește fosta...
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 a apărut cu ochiul bandajat. Ce i s-a întâmplat
Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 a apărut cu ochiul bandajat. Ce i s-a întâmplat
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Managerul lui Michael Schumacher și-a dat afară soția din vila de lux, o vinde și se mută cu amanta mai tânăra. E căsătorit de 57 de ani, iubita e cu 32 de ani mai tânără
Managerul lui Michael Schumacher și-a dat afară soția din vila de lux, o vinde și se mută cu amanta mai... Libertatea.ro
Decizia CSM, contestată: „Avem o problemă cu statul de drept în România. Declarațiile, oricât de neplăcute, nu pot constitui fapte penale”
Decizia CSM, contestată: „Avem o problemă cu statul de drept în România. Declarațiile,... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani”
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani” Elle
Portalul 11:11. Ce să faci în această zi pentru a atrage lucruri bune în viața ta
Portalul 11:11. Ce să faci în această zi pentru a atrage lucruri bune în viața ta Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coșulețe din aluat foietaj cu brânzeturi și bacon, pentru gustări deosebite
Coșulețe din aluat foietaj cu brânzeturi și bacon, pentru gustări deosebite HelloTaste.ro
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Localitățile din Făgăraș, vizate de blocarea exploatării lemnului. Ministerul Mediului pregătește Ordonanța „Înghețați în case!”
Localitățile din Făgăraș, vizate de blocarea exploatării lemnului. Ministerul Mediului pregătește Ordonanța... Jurnalul
Dan Petrescu, tot mai slăbit și bolnav! A pierdut 30 de kilograme: Nu e bine deloc… sperăm să-și revină!
Dan Petrescu, tot mai slăbit și bolnav! A pierdut 30 de kilograme: Nu e bine deloc… sperăm să-și revină! Kudika
Ce faci dacă cineva te agresează verbal în România. Consecințele legale ale agresiunii doar din cuvinte și amenzi de până la 1.500 de lei
Ce faci dacă cineva te agresează verbal în România. Consecințele legale ale agresiunii doar din cuvinte și... Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Scene ireale, desprinse parcă din Mad Max, cu ruşii în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Scene ireale, desprinse parcă din Mad Max, cu ruşii în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cât de sănătos este să consumi murături? Ce legume murate au cele mai multe beneficii pentru organism
Cât de sănătos este să consumi murături? Ce legume murate au cele mai multe beneficii pentru organism HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Chec cu dovleac și nuci. Esența toamnei într-o felie parfumată
Chec cu dovleac și nuci. Esența toamnei într-o felie parfumată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x