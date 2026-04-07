Primele declarații ale Cristinei Rotaru după ce l-a dat dispărut pe soțul ei, Andrei Rotaru. Acesta a fost găsit la scurt timp

În urmă cu câteva zile, pe când Cristina Rotaru de la Insula Iubirii sezonul 8 se afla la cununia civilă a Simonei Butură, a făcut un anunț neașteptat.

Cristina și Andrei Rotaru au participat împreună la Insula Iubirii sezonul 8 și au ales să plece pe drumuri separate, după ce Andrei a decis să formeze un cuplu cu ispita Diandra.

Cristina Rotaru, mesaj neașteptat după ce Andrei Rotaru a fost găsit de poliție

Atunci când s-au întors în România, cei doi au decis să divorțeze, dar la câteva luni după s-au împăcat și au rămas împreună de atunci.

Citește și: Au plecat separat de la Insula Iubirii și au divorțat după aceea. Ce spun Cristina și Andrei Rotaru despre căsătorie acum

Recent, ei au fost plecați în Thailanda pentru aproximativ două luni, iar Cristina s-a întors prima în țară, fiind invitată la cununia civilă a Simonei Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8.

În timp ce Cristina se distra la cununie, ea nu știa că iubitul ei dispăruse și a aflat ulterior când nu a putut să dea de el. Ea a anunțat poliția și, din fericire, la scurt timp după ajutorul primit din partea forțelor de ordine, Andrei Rotaru a fost găsit.

Cristina Rotaru a trecut prin momente cumplite de panică, iar fanii cuplului i-au fost alături Cristinei pe rețelele de socializare, așteptând să afle întreaga poveste.

Ea a dezvăluit că iubitul ei ar fi plecat din sectorul 1 din București fără mașină. Cristina a încercat să îl contacteze mult timp, dar acesta nu răspundea. La scurt timp după ce au intervenit organele de poliție, Cristina Rotaru a anunțat pe Insta Story că Andrei a fost găsit, dar nu a oferit prea multe detalii.

După ce s-a creat vâlvă în jurul acestui subiect, Cristina a oferit prima declarație, având o reacție neașteptată.

Citește și: Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii sezonul 8, aniversare de 12 ani. Imagini de colecție de la începutul relației

„Nu sunt capabilă să vorbesc sau să dau declarații. Am tot primit mesaje. Chiar nu vreau să declar nimic, îmi doresc puțin spațiu deocamdată. Nu sunt foarte bine nici eu, nici el. O să revenim cu declarație. Mulțumim de înțelegere”, a spus Cristina Petre pentru Spynews.ro.

Pe contul ei de Instagram, la Insta Story, Cristina a postat un mesaj și mai vag, care i-a îngrijorat pe fani.

„Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele și grija voastră. Înseamnă enorm pentru mine în aceste momente. Trec printr-o perioadă foarte delicată, iar ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile ține de o situație personală și sensibilă, pe care aleg să o gestionez în liniște, alături de cei apropiați. Vă rog să înțelegeți că nu pot oferi mai multe detalii în acest moment, dar vă asigur că atunci când voi putea vorbi, o voi face. Până atunci, am nevoie de puțină liniște și răbdare. Vă îmbrățișez”, a scris Cristina Rotaru.

Mesajul ei neașteptat le-a atras atenția urmăritorilor ei care în continuare se întreabă dacă Cristina este sau nu bine și dacă mai e în relație cu Andrei.

Citește și: Cristina Rotaru de la Insula Iubirii, schimbare radicală de look! Soția lui Andrei Rotaru, greu de recunoscut din prima. Cum arată