Elevii din România se vor bucura de primul lor weekend prelungit la nici o lună de la începerea noului an școlar. Când pică ziua liberă!

Urmează prima minivacanță pentru elevii din România la nici o lună de la începerea școlii. Când vor avea weekend prelungit | Shutterstok

Elevii din România au început școala, însă nu vor avea mult de așteptat până la prima zi liberă din noul an școlar. Aceștia vor avea un weekend prelungit în luna octombrie 2026, potrivit ziarulunirea.ro.

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Prima zi liberă pentru elevii din România

Potrivit structurii oficiale a anului școlar 2026–2027, aprobată de Ministerul Educației, cursurile încep luni, 7 septembrie, și se încheie pe 18 iunie 2027.

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Pe 5 octombrie este sărbătorită Ziua Internațională a Educației. În calendarul anului școlar 2026-2027, această dată este prevăzută ca zi în care nu se organizează cursuri. Deoarece pică într-o zi de luni, elevii vor avea primul weekend prelungit al noului an școlar, potrivit sursei citate mai sus.

sâmbătă, 3 octombrie - weekend;

duminică, 4 octombrie - weekend;

luni, 5 octombrie - Ziua Internațională a Educației, fără cursuri.

De menționat este faptul că ziua de 5 octombrie nu este o sărbătoare legală generală pentru toți angajații, ci o zi în care, potrivit structurii anului școlar, nu se organizează cursuri în unitățile de învățământ preuniversitar, mai notează ziarulunirea.ro.

Când au elevii din România următoarea vacanță

După vacanța de toamnă, urmează cea de iarnă, programată între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027. Elevii vor reveni la cursuri luni, 11 ianuarie 2027, potrivit sursei citate mai sus.

În februarie, fiecare inspectorat școlar va stabili, în intervalul 15 februarie-7 martie 2027, o săptămână de vacanță pentru elevi. Data exactă poate să difere de la un județ la altul.

Vacanța de primăvară este programată în perioada 24 aprilie-4 mai 2027, iar vacanța de vară începe pe 19 iunie 2027.

Anul școlar 2026-2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri, relatează ziarulunirea.ro.

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Câte absențe poate avea un elev înainte să-i scadă nota la purtare în anul școlar 2026-2027

Începând cu anul școlar 2026-2027, media anuală la purtare poate fi diminuată în funcție de numărul absențelor nemotivate acumulate de elevi. De asemenea, părinții pot solicita, în anumite condiții, motivarea unui număr limitat de absențe, fără acte medicale, însă acestea nu pot depăși 20% din numărul orelor alocate unei discipline, menționează STATUTUL ELEVULUI.

O schimbare importantă vizează și bursele. Elevii care au acumulat 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu beneficiază de bursa de merit, bursa socială sau bursa tehnologică pentru luna respectivă, potrivit regulilor în vigoare.

Totodată, începând din anul școlar anterior, elevii primesc câte o notă la purtare pentru fiecare interval de învățare. Media anuală la purtare este stabilită la finalul anului școlar, pe baza notelor acordate pentru fiecare interval de învățare.

Media la purtare poate fi diminuată în cazul în care elevul acumulează un număr important de absențe nemotivate sau lipsește nemotivat de la un anumit procent din orele unei discipline. Aceste reguli sunt importante și pentru elevii care își doresc să urmeze anumite profiluri de învățământ. Cei care au avut media la purtare mai mică de opt în anul școlar anterior nu pot fi admiși în unitățile de învățământ cu profil militar, teologic sau pedagogic, spune Edupedu.ro.

Există, însă, și situații speciale. Pentru elevele gravide și elevii părinți, se poate solicita motivarea unui număr de până la 100 de absențe pe an școlar, cu condiția ca acestea să nu depășească 40% din numărul orelor alocate unei discipline.