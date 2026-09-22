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Ce slăbiciune au observat ispitele masculine la concurentele de la Insula Iubirii. Detaliul care le-a dat de gol: „Încep să...”

Ispitele masculine au analizat comportamentul concurentelor de la Insula Iubirii după petrecere. Ce detaliu le-a atras atenția și ce au observat?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 12:02 | Actualizat Marti, 22 Septembrie 2026, 12:10
Ce slăbiciune au observat ispitele masculine la concurentele de la Insula Iubirii. Detaliul care le-a dat de gol: „Încep să...” | Antena 1
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„Insula Iubirii”, show-ul-fenomen al României, continuă să aducă în fața telespectatorilor momente care pun la încercare poveștile de iubire ale concurenților înscriși în sezonul 10. După o petrecere pe care au ținut-o minte, ispitele masculine au analizat comportamentul fetelor și au încercat să înțeleagă ce se află în spatele schimbărilor de atitudine pe care le-au observat.

Imaginile pot fi urmărite în „Insula Iubirii PLUS”, disponibilă exclusiv în AntenaPLAY, acolo unde telespectatorii au acces la secvențe care nu au fost difuzate la televizor. Camerele au surprins discuția dintre ispitele masculine, iar acestea au ajuns să vorbească inclusiv despre modul în care anumite concurente se comportă atunci când sunt împreună.

Ce au observat ispitele masculine după petrecere

În timpul discuției, Cătălin Brânză și Mirel Gheorghe au analizat comportamentul fetelor de la petrecere. Unul dintre momentele care le-a atras atenția a fost cel în care o concurentă despre care spuneau că este mai rezervată a început să danseze și să fie mult mai relaxată.

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„Băi, a dansat prințesa aseară, băi, frate, a venit prințesa, să vezi. Nu se aștepta nimeni. Eu am zis: «În două săptămâni nu cred, vorbește!» Și uite că a plecat ușor”, a spus una dintre ispite.

Discuția a continuat, iar comportamentul Arminăi a fost și el adus în atenție.

„Și Armina, zici că a dat-o cineva în judecată”, a remarcat una dintre ispite.

Observațiile lor nu s-au oprit aici. Cătălin Brânză a revenit asupra schimbării de atitudine pe care a remarcat-o la una dintre concurente, încercând să găsească o explicație pentru faptul că aceasta s-a comportat diferit față de zilele precedente.

„Dacă și fata asta, cum ziceam, dansa... Nu știu dacă ai observat, Vlad, dar a dansat Prințesa. Nu se aștepta niciunul dintre noi”, a spus acesta.

„Ori nu se halesc între ele, ori vrea să le arate fetelor că e nonșalantă”

Pentru ispitele masculine, schimbarea de comportament ar putea avea legătură cu dinamica dintre concurente. Cătălin Brânză a observat că atitudinea unei fete pare să fie diferită atunci când se află în preajma celorlalte concurente și a încercat să explice ce s-ar putea afla în spatele acestei schimbări.

„Nu înțeleg de ce în ziua aia, ieri-alaltăieri, era super ok. Eu mă gândesc că își schimbă atitudinea când e cu fetele. Ori nu se halesc între ele, ori vrea să le arate fetelor că e nonsalantă”, a afirmat ispita.

Detaliul care le-a dat de gol

O altă posibilă explicație a venit din partea lui Mirel Gheorghe, care a pus comportamentul pe seama atmosferei create de muzică.

„Cred că pornește și de la muzică”, a spus acesta.

Astfel, discuția dintre cele două ispite masculine a scos la iveală o ipoteză interesantă despre dinamica dintre concurente. Din punctul lor de vedere, fetele ar putea fi influențate una de cealaltă, iar comportamentul lor s-ar putea schimba în funcție de persoanele în preajma cărora se află.

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Imaginile exclusive și momentele care nu au fost difuzate la televizor pot fi urmărite în „Insula Iubirii PLUS”, exclusiv în AntenaPLAY.

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