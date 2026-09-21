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Program TV Antena 1. Insula Iubirii nu se difuzează vineri, 25 septembrie. Când poate fi urmărită următoarea ediție

Insula Iubirii nu se difuzează vineri, 25 septembrie. Află când revine show-ul la Antena 1 și ce ediție poți urmări vineri seara.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 09:32 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 09:45
Program TV Antena 1. Insula Iubirii nu se difuzează vineri, 25 septembrie. Când poate fi urmărită următoarea ediție | Antena 1
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Fanii Insula Iubirii au parte de o schimbare în programul TV Antena 1 în acest weekend. Emisiunea nu va fi difuzată vineri, 25 septembrie 2026, așa cum telespectatorii s-au obișnuit. În locul show-ului fenomen, Antena 1 a programat o seară dedicată fotbalului.

Insula Iubirii nu se difuzează vineri, 25 septembrie

Vineri seară, telespectatorii care așteptau o nouă ediție Insula Iubirii vor avea parte de o modificare în grila Antena 1. De la ora 21:00, este programat „Studio de meci”, iar de la 21:40 poate fi urmărit meciul Suedia – România.

Astfel, Insula Iubirii nu va avea o nouă ediție vineri seară. Fanii show-ului prezentat de Radu Vâlcan nu trebuie însă să aștepte prea mult pentru a afla ce se întâmplă în continuare în cele două vile.

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Episodul 7 din Insula Iubirii, sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 20:00

Următoarea ediție a Insula Iubirii poate fi urmărită sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Mai exact, telespectatorii vor putea vedea ediția cu numărul 7 din sezonul 10 a Insula Iubirii, în care tensiunile dintre concurenți și ispite continuă să crească.

După zilele petrecute separat, în care imaginile și informațiile ajunse în fața concurenților au provocat reacții puternice, fiecare nouă ediție aduce momente care pot schimba dinamica relațiilor. Iar apropierea dintre unii concurenți și ispite continuă să fie urmărită cu atenție de cei de acasă.

Pentru cei care nu vor să piardă niciun moment din poveste, ediția de sâmbătă este, așadar, cea care trebuie urmărită.

Citește și: Program TV Insula Iubirii 2026. În ce zile și de la ce oră poți urmări sezonul 10 la Antena 1

Duminică, 27 septembrie, Asia Express aduce noi aventuri telespectatorilor

De la ora 20:00, Antena 1 difuzează Asia Express.

Astfel, în acest weekend, programul de seară al Antena 1 vine cu o alternanță între cele două producții urmărite de public. Insula Iubirii poate fi urmărită sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 20:00, în timp ce duminică, 27 septembrie, de la aceeași oră, telespectatorii se pot reîntâlni cu aventura din Asia Express.

Citește și: Program TV Asia Express | Drumul Mătăsii. Când poți urmări sezonul 9 la Antena 1 și de la ce oră începe

Cele mai tari momente din Insula Iubirii pot fi revăzute în AntenaPLAY

Cei care vor să revadă momentele importante din sezonul 10 al „Insula Iubirii” le pot găsi în AntenaPLAY, acolo unde sunt disponibile episoadele show-ului.

Mai mult, platforma oferă și conținut exclusiv dedicat emisiunii. Declarațiile și momentele care nu ajung pe micul ecran pot fi urmărite în cadrul Insula Iubirii PLUS, disponibil tot în AntenaPLAY.

Astfel, telespectatorii pot descoperi și imagini sau declarații suplimentare care completează povestea concurenților și a ispitelor din acest sezon.

Programul TV Antena 1 pentru acest weekend este unul diferit pentru fanii show-ului fenomen.

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