Eduard Vlădescu, ispita care s-a apropiat de Claudia la Insula Iubirii, a avut o carieră și în modeling. Cum arăta înainte să devină cunoscut la TV?

Cum arăta Eduard Vlădescu pe vremea când era model. Cât de mult s-a schimbat ispita care a fermecat-o pe Claudia la Insula Iubirii | Antena 1

Eduard Vlădescu a intrat tot mai mult în atenția publicului după participarea la emisiunea Insula Iubirii, sezonul 10. „Pilotul” a reușit să se apropie tot mai mult de Claudia, iar după ultima lor întâlnire din club, concurenta pare să fi fost de-a dreptul fermecată de gesturile și atenția pe care i le-a acordat ispita masculină. Totuși, puțini știu că tânărul nu este străin de camerele de filmat și de lumea modei.

Cât de mult s-a schimbat ispita care a fermecat-o pe Claudia la Insula Iubirii

În vârstă de 33 de ani, originar din Ploiești, Eduard Vlădescu locuiește în prezent în București. De profesie este pilot, însă parcursul său profesional nu s-a limitat întotdeauna la domeniul aviației. În trecut, acesta a jucat fotbal și a activat inclusiv în lumea modelingului, unde a avut ocazia să participe la mai multe proiecte și să colaboreze cu nume cunoscute din industria modei, printre care și Cătălin Botezatu.

Experiența din fața camerelor nu este, așadar, o noutate pentru Eduard. Înainte să devină cunoscut drept una dintre ispitele masculine din sezonul 10 al emisiunii de la Antena 1, acesta a avut apariții în proiecte de modeling, unde a pozat în diferite ținute și a experimentat un stil vestimentar diferit de cel cu care s-a prezentat în Thailanda.

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Cum arăta Eduard Vlădescu înainte să devină cunoscut la Insula Iubirii

Imaginile din perioada în care activa ca model dezvăluie o altă latură a ispitei masculine. Dacă în prezent este asociat cu uniforma de pilot și cu aparițiile sale din emisiunea Insula Iubirii, în trecut Eduard Vlădescu era obișnuit cu ședințele foto și cu proiectele din industria modei.

Participarea la sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii i-a oferit însă o nouă oportunitate de a se face remarcat. Eduard a acceptat provocarea de a deveni ispită masculină în Thailanda, acolo unde rolul său a fost să testeze relațiile concurentelor și să le determine să își asculte propriile sentimente.

Apropierea de Claudia a fost unul dintre momentele care au atras atenția telespectatorilor. Cei doi au petrecut tot mai mult timp împreună, iar gesturile lui Eduard au lăsat impresia că între ei s-a creat o conexiune specială.

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