Cum s-a schimbat viața lui Eduard Vlădescu, pilotul de la Insula Iubirii, după ce a devenit cunoscut

Participarea la „Insula Iubirii” i-a adus lui Eduard Vlădescu o doză neașteptată de popularitate, iar viața lui s-a schimbat considerabil după experiența din Thailanda.Cum gestionează atenția publicului și ce întâmplări amuzante a trăit de când a devenit cunoscut!

Eduard Vlădescu are 33 de ani, este originar din Ploiești și locuiește în prezent în București. De profesie pilot, acesta a cochetat în trecut și cu modellingul, ba chiar a colaborat cu designerul Cătălin Botezatu și a participat la mai multe proiecte din lumea modei. În sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”, Eduard a acceptat provocarea de a deveni ispită masculină și a plecat în Thailanda, unde și-a dorit să fie natural și să le arate telespectatorilor cine este cu adevărat.

Cum s-a schimbat viața lui Eduard Vlădescu, pilotul de la Insula Iubirii

Experiența de la „Insula Iubirii” i-a schimbat complet vizibilitatea lui Eduard Vlădescu, iar pilotul ne-a povestit cum arată viața sa acum, după ce a intrat în atenția publicului. Acesta a vorbit deschis despre transformările prin care a trecut și despre felul în care notorietatea și-a pus amprenta asupra rutinei sale de zi cu zi.



Reporter: Cum ți s-a schimbat viața după apariția la „Insula Iubirii”?

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Eduard Vlădescu: Cred că cea mai importantă schimbare a fost la nivel personal. „Insula Iubirii” a fost o experiență din care am avut foarte multe de învățat, iar partea interesantă este că încă învăț. Acum, când mă privesc la televizor, descopăr lucruri pe care poate atunci nu le conștientizam. Unele îmi plac, altele mă fac să zâmbesc, iar pe altele, probabil, le-aș face diferit. În rest, viața mea s-a schimbat, cu siguranță, în bine. Au apărut invitații la emisiuni, evenimente, oameni noi și oportunități interesante. E o perioadă frumoasă și vreau să mă bucur de ea, fără să uit cine eram înainte de toată povestea asta.

Reporter: Cum te adaptezi la acest val de popularitate? Te-ai obișnuit cu atenția oamenilor sau încă ți se pare ceva nou?

Eduard Vlădescu: Să spun că nu îmi place atenția ar fi o minciună. Îmi place, recunosc! Dar nici nu mă așteptam la asemenea proporții. Una e să știi că vei apărea la televizor și alta e să realizezi câți oameni te urmăresc și te recunosc. Este ceva nou pentru mine și cred că, pentru oricine, ar fi nevoie de puțin timp să se obișnuiască cu o asemenea schimbare. Deocamdată, mă bucur de tot ce se întâmplă și încerc să iau lucrurile cât mai natural.

Reporter: Mai poți ieși pe stradă fără să fii recunoscut? Ce faci diferit acum față de perioada de dinaintea emisiunii?

Eduard Vlădescu: Aproape oriunde merg se găsește cineva care să mă recunoască. Dar nu mă deranjează deloc. Îmi place să interacționez cu oamenii și apreciez faptul că vin să mă salute sau să facem o fotografie.Nu pot spune că mi-am schimbat radical viața. Merg în aceleași locuri, fac aceleași lucruri, doar că acum, uneori, o simplă ieșire la cafea se transformă într-o mică sesiune foto. În plus, particip la diverse evenimente, cunosc oameni noi, oameni frumoși, și mă bucur de experiențele care vin odată cu această expunere.

Eduard ne-a povestit câteva întâmplări amuzante de după participarea la emisiune, printre care și momentul în care a reușit să fie mai interesant decât un Boeing în ochii unor copii. Pilotul ne-a dezvăluit cum reacționează oamenii atunci când îl recunosc și cum notorietatea câștigată odată cu apariția la „Insula Iubirii” a adus cu ea situații amuzante, chiar și la locul de muncă.

Reporter: Cum reacționează pasagerii atunci când te recunosc în timpul zborurilor? Se întâmplă să îți pună întrebări despre emisiune sau să îți ceară fotografii?

Eduard Vlădescu: Aici e chiar amuzant, pentru că oamenii au reacții foarte diferite. Unii își dau coate, alții șușotesc între ei, probabil încercând să își dea seama dacă sunt chiar eu, iar alții vin direct să mă întrebe sau să facem o fotografie. Mă amuză reacțiile lor și îmi face plăcere să interacționez cu oamenii. Recunosc însă că prefer să las fotografiile și discuțiile despre emisiune pentru timpul liber. Când sunt la muncă, lucrurile trebuie tratate cu seriozitate. Până la urmă, oricât de cunoscut ai deveni, la 10.000 de metri altitudine, responsabilitățile rămân aceleași.

Reporter: Ai vreo întâmplare amuzantă care să îmbine meseria de pilot cu popularitatea câștigată după emisiune? Povestește-ne, pe scurt, un moment care ți-a rămas în minte!



Eduard Vlădescu: Da, și chiar una foarte simpatică! Eram la un zbor intern, iar un grup de copii, veniți în cadrul programului „Școala Altfel”, avea ocazia să vadă aeronava de aproape. La început, toată atenția era îndreptată către avion. Copiii îl admirau, erau curioși, până când, la un moment dat, una dintre fetițe m-a observat și a strigat cât a putut de tare: „Eduard de la Insula Iubirii!” Ei bine, în secunda următoare, avionul nu mai interesa aproape pe nimeni. Copiii au început să vină în valuri spre mine și m-am trezit înconjurat de ei. A fost unul dintre cele mai amuzante momente de până acum. Sincer, nu m-aș fi gândit vreodată că o să ajung să concurez cu un Boeing pentru atenția copiilor. Și, pentru câteva minute, se pare că am câștigat!



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