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Cutia cu surprize aduce noi tensiuni în vila băieților, la Insula Iubirii. Ce a auzit Ionuț Mocăniță despre relația cu Claudia Ion

Vila băieților se animă odată cu sunetul scos de cutia cu surprize. Iată ce au auzit concurenții și ispitele feminine din vila fetelor.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 22:02 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 22:00
Cutia cu surprize aduce noi tensiuni în vila băieților, la Insula Iubirii | Antena 1
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Cutia cu surprize produce întotdeauna isterie în oricare dintre vilele în care se aprinde. De această dată, băieții au auzit lucruri din vila fetelor.

Cutia cu surprize a redat un fragment din discuția Claudiei Ion, iubita lui Ionuț Mocăniță, cu celelalte concurente din vila fetelor.

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Ce a auzit Ionuț Mocăniță chiar din gura Claudiei Ion

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„A început dezastrul natural”, afirmă Daniela.

Atât ispitele, cât și concurenții s-au grăbit să ajungă lângă boxă pentru a auzi mai bine. Singurul care nu a coborât până lângă cutia cu surprize a fost Ionuț Mocăniță și chiar pentru el era mesajul.

Dacă inițial Daniela crede că vocea este a Biancăi Iotu, Remi Dobre neagă că ar fi iubita lui. Și Ian spune că nu era Mira, iar în cele din urmă își dau seama că este iubita lui Mocăniță:

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„M-am împăcat cu el, am fost Maica Filofteia, cap-coadă, am făcut mâncare, am făcut curățenie, am dat bani la chirie cum vrea el, da, femeie, da?! Și mă tirmite pe mine la testul poligraf? Mă duc..., Ionuț, dacă vrei! Îmi zici tu mie că de la începutul relației tu ai trăit într-o neîncredere. Nu trebuia să te împaci cu mine, nu? Să se ducă la testul poligraf. Oricum nu schimbă cu imic faptul că s-a... sau nu. Atât timp cât el a vorbit cu prietena mea și a chemat-o la noi în casă, da? Că eu nu mă apucam să-i spun unui tovarăș de-al lui că am o atracție față de el. Ce-i asta? Ai chemat-o în casă, da? Poate tu ai chemat-o în casă și ai vrut să te... cu ea, dar n-a vrut ea. Că femeie ca mine, proastă, n-o să mai găsești în viața ta, Ionuț! Mașină am, casă am, masă am, bani îți dau, chirii plătesc. Mâncare plătesc. Unde să mai vezi femeie ca mine? Nicăieri! Eu cumpăr de mâncare, facem de mâncare... păi și eu când sunt femeie, mânca-ți-aș gura ta? Când mă... atunci sunt femeie? Că m-au luat nervii! Și nu vreau să zic asta de față cu băieții. (...) El a zis lucrurile astea ca să se scoată pe el și în fața mea, și în fața lui Radu.”

Andrușca se grăbește să îl anunțe pe Mocăniță că mesajul cutiei este pentru el.

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Ionuț Mocăniță era încă în pat, însă mărturisește că: „Îi auzeam vocea Claudiei și prima oară mi s-a părut că visez.”

„I-a umplut frigiderul lui Mocăniță”, spune Rebecca.

„A vorbit exagerat de urât și nu mi se pare demn de o femeie ca lumea să fie lângă mine să facă treaba asta! Și o să am de vorbit cu ea pentru treaba asta!” reacționează Mocăniță. „Detalii precum halatul și gătitul și alea m-au deranjat.”

„Era dezamăgit, era afectat”, spune Daniela.

„Cel mai probabil a fost o reacție la ce a văzut când m-am deschis și am spus ce-am spus. N-am ce să zic. Sunt discuții care sunt și acasă între mine și ea”, continuă Mocăniță, care s-a simțit neapreciat.

„Ea își pregătește terenul ca să facă ea ce vrea să facă”, este de părere Andrușca.

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„Eu am și vorbit cu ea de acasă: nu te exterioriza așa, nu te enerva, încearcă să vezi exact paharul pe jumătate plin”, relatează Mocăniță. „Și aia cu banii mă scârbește!”

Remi consideră că supărarea Claudiei „a plecat de la faptul că nu vrea să facă testul poligraf”.

Ionuț Mocăniță le-a povestit Andrușcăi, Danielei și lui Remi cum a convenit cu iubita sa să stea amândoi în chirie într-un apartament de 2 camere și cum au împărțit costurile chiriei: „Ajută-mă cu bani, că de aia muncești!”

Rebecca a înțeles diferit vorbele Claudiei: „Mocăniță face chestii și femeia îl iartă!”

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„Ionuț întotdeauna pe mine m-a umbrit”, declară Claudia, care consideră că de când a decis să se detașezez de relația cu Mocăniță s-a schimbat total. „Mai sunt o grămadă de lucruri care m-au rănit.

„Îmi place că te relaxezi și că te deschizi mai mult”, îi spune Bianca Iotu. „Nu ești încă pregătită să iei nicio decizie mare și cred că nu ești pregătită pentru simplul fapt că nu vrei să fii judecată.”

„Sentimente mai sunt. Clar când o să-l văd n-o să fie cel mai ușor lucru din lume, dar știu ce merit și știu ce pot să ofer și știu cum sunt”, mărturisește Claudia. „Nu flori, nu haine, nu. Nu-mi doresc decât să fiu auzită!”

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„Amuzant cum atunci când Mocăniță a avut să ne spună lucruri despre femeia pe care susține că o iubește atât de mult și pe care o respectă atât de mult ne-a strâns, toată vila a luat-o să stăm să ascultăm cum o face p-aia cu ou și cu oțet, dar când a pornit cutiuța muzicală și a început să povestească Claudia despre situația reală dintre ei (...) da, e un accent acolo. Adică nu iese imaginea aia de gentleman pe care ne-o prezenta el”, spune Frankie.

„Cu o relație înainte stătea tot cu o fată pentru bani. (...) Se zvonește în Craiova că tatăl fetei ăleaia i-a făcut salon”, a dezvăluit Rebecca.

colaj ionuț mocăniță și claudia ion
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„Dacă tu îl iubești, stai cu el și pe stradă dacă e nevoie”, e de părere Andrușca.

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