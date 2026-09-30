Bianca Iotu, așa cum rar ai văzut-o. Imaginile publicate de fratele concurentei de la „Insula Iubirii” ascund un mesaj neașteptat pentru cei care o critică.

Bianca Iotu, așa cum nu ai mai văzut-o. Imagini rare din arhiva personală a concurentei de la Insula Iubirii: „Decât depresivi...” | Instagram

Bianca Iotu este una dintre cele mai discutate concurente de la „Insula Iubirii”, sezonul 10. Concurenta a acceptat provocarea emisiunii pentru a-și testa relația cu Remi Dobre. Cei doi au ajuns rapid în atenția publicului, mai ales din cauza diferenței de vârstă dintre ei.

După difuzarea primelor ediții ale emisiunii, Bianca a primit numeroase comentarii în mediul online. În ciuda criticilor, familia concurentei i-a rămas alături. Fratele ei mai mic a reacționat de mai multe ori la mesajele primite de sora sa.

Fratele Biancăi Iotu, mesaj pentru cei care o critică

Recent, Sebastian, fratele mai mic al Biancăi, a distribuit în mediul online mai multe imagini din arhiva personală a concurentei. În videoclipuri, Bianca apare în ipostaze mai puțin cunoscute de telespectatorii emisiunii.

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Tânăra poate fi văzută în viața de zi cu zi. Se distrează la diferite evenimente și apare zâmbind alături de oamenii apropiați.

Sebastian a ținut să transmită și un mesaj celor care au criticat-o pe sora sa după apariția la „Insula Iubirii”.

„Stați liniștiți, Bianca zâmbește mereu, nu ca să dea bine la camere”, a transmis fratele concurentei în mediul online.

Alături de mesaj, acesta a publicat mai multe videoclipuri în care Bianca apare relaxată și zâmbitoare. Prin imaginile respective, Sebastian a vrut să arate o altă latură a surorii sale, dincolo de ceea ce se vede în cadrul emisiunii.

În descrierea unuia dintre clipuri, fratele concurentei a avut un mesaj și pentru cei care o critică pe Bianca.

„Decât bosumflați și depresivi, mai bine fiți ca ea: zâmbitori și fericiți”, a mai scris tânărul în mediul online.

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Bianca a redistribuit videoclipul în secțiunea de story a contului său. Gestul arată că cei doi frați sunt apropiați și se susțin reciproc. Relația dintre Bianca și Sebastian a atras, la rândul ei, numeroase reacții din partea urmăritorilor.

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Bianca Iotu, parcurs neașteptat la „Insula Iubirii”

Bianca Iotu a avut până acum un parcurs intens în sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”. Relația sa cu Remi Dobre a fost pusă la încercare încă de la începutul experienței din Thailanda.

În ediția de săptămâna trecută, concurenta a făcut mai multe dezvăluiri despre relația sa. Bianca a recunoscut, în fața uneia dintre ispite, că nu s-a apreciat suficient și că, în anumite momente, s-a mulțumit cu puțin.

Declarațiile sale au stârnit reacții în rândul telespectatorilor. Rămâne de văzut cum va evolua relația dintre Bianca și Remi pe parcursul următoarelor ediții.

Următorul episod din „Insula Iubirii” poate fi urmărit sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY.