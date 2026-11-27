Dream Date-ul care părea să confirme apropierea dintre Andrușca și Mocăniță s-a încheiat cu reproșuri.

Deși au fost tandri, concurenta a simțit că el se joacă cu sentimentele sale.

Andrușca s-a simțit provocată

Andrușca a povestit că i-a cerut lui Mocăniță să nu o mai agite dacă intențiile lui nu sunt serioase. Nu vrea să fie prinsă într-un joc, pentru că are sentimente și poate fi rănită.

„L-am rugat să nu mă mai agite, dacă doar se joacă, pentru că sunt și eu om”, a spus ea. Mocăniță s-ar fi supărat puțin, deoarece îi place să facă astfel de joculețe. Andrușca a dezvăluit că el a sărutat-o în mai multe zone, însă nu pe gură.

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„A pierdut o noapte mișto, de sentimente, pentru ceva ce practic nu mai există”, a spus Andrușca.

„Eu nu ți-am cerut să facem sex”

Andrușca a ținut să precizeze că nu i-a cerut lui Mocăniță să treacă la un alt nivel de intimitate

„Nu sunt supărată, sunt alegerile tale. Eu nu ți-am cerut să facem sex”, i-a transmis ea. Faptul că el părea să pună propriile dorințe înaintea sentimentelor ei a deranjat-o.

Mocăniță a încercat să-i explice că a făcut ceea ce a simțit ea, iar Andrușca a insistat că ar fi putut avea parte de un moment frumos dacă el ar fi fost mai atent la ceea ce transmite.

Nu îi reproșează că s-a oprit, ci felul în care a abordat situația. Mocăniță pare să uite că experiența nu este doar despre limitele lui, ci și despre ceea ce simte ea. „De ce încerci să ajungi într-un punct pe care nu-l poți controla?”, l-a întrebat Andrușca.

Mocăniță: „Dacă te sărutam în piscină, nu mă mai opream”

Bărbatul a spus că mai avea un bonfire și că își dorește să lămurească lucrurile înainte de a o săruta, pentru a face acest gest cu sufletul împăcat.

Andrușca a considerat însă că el este preocupat mai mult de consecințe decât de conexiunea dintre ei. Mocăniță a negat că privirile celorlalți ar fi motivul reținerii sale.

La final, a mărturisit: „Dacă te sărutam în piscină, nu mă mai opream, la cât de mult te doream”. Cu toate acestea, Dream Date-ul s-a încheiat cu neînțelegeri, iar Andrușca a rămas dezamăgită de felul în care Mocăniță a gestionat apropierea dintre ei.