În prezent, Bianca Iotu este blondă, dar a fost un timp în care iubita lui Remi era roșcată și cu părul lung. Descoperă imaginea în care fanii nu ar fi recunoscut-o niciodată pe concurenta de la Insula Iubirii.

Printre cei care au decis să dea supremul test al fidelității la Insula Iubirii sezonul 10 s-au numărat și Bianca Iotu ș Remi Dobre. Confesiunile celor doi au reușit să uimeasăc publicul în repetate rânduri. În cadrul unui bonfire, după ce a văzut apropierea dintre Remi și ispita Daniela, concurenta a anunțat că renunță la relația ei. Ulterior, Bianca Iotu s-a apropiat de ispita Narcis, cu care a avut parte inclusiv de momente de intimitate. Ulterior, cei doi s-au distanțat.

Bianca Iotu a fost foarte apreciată de ispite pentru faptul că a fost sufletul petrecerii de fiecare dată și că a arătat mereu că are un suflet bun, cald și generos. Deși toți o știu cu părul deschis la culoare, iată totuși că Bianca Iotu a avut o perioadă în care a fost și roșcată și cu părul lung, dovadă fiind chiar fotografia de mai jos.

Imagine cu Bianca Iotu, iubita lui Remi de la Insula Iubirii, cu păr lung și roșcat! Fanii nu ar fi recunoscut-o ușor

Unul dintre cele mai surprinzătoare cupluri de la Insula Iubirii sezonul 10 este cel format din Remi Dobre și Bianca Iotu. Cei doi au decis să meargă în Thailanda pentru a-și testa fidelitatea și pentru a descoperi în ce măsură relația lor mai are sau nu un viitor. Un detaliu ce i-a surprins pe mulți a fost diferența de vârstă dintre cei doi. La momentul filmărilor, Remi Dobre avea vârsta de 24 de ani, în timp ce Bianca Iotu avea 36. Practic, pe cei doi îi separau 12 ani. La începutul relației lor, lucrurile au mers bine. Ulterior, problemele au început să apară atunci când prioritățile celor doi s-au schimbat și au început să aibă viziuni și așteptări diferite de la viață.

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Odată ajunși la Insula Iubirii, cei doi au realizat că nu mai sunt cu adevărat fericiți împreună, motiv pentru care inevitabilu s-a produs și relația lor a ajuns la final.

Blondina de la Insula Iubirii sezonul 10 a cucerit inimile a mulți români cu zâmbetul său larg și cu faptul că râde frecvent. Totuși, puțini sunt cei care știu despre concurentă faptul că a avut o perioadă în care a fost fie brunetă, fie roșcată și cu părul lung.

Surprinzător sau nu, Bianca Iotu de la Insula Iubirii era la fel de frumoasă și cu o astfel de nuanță de păr, dovadă fiind chiar numeroasele aprecieri primite de la prieteni și apropiați, pe pagina sa de Facebook.