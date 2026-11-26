Claudia Ion a povestit la Insula Iubirii cum a aflat despre presupusa apropiere dintre Ionuț Mocăniță și „Gândac”. Ce mărturisiri a făcut concurenta?

Claudia Ion și Ionuț Mocăniță s-au înscris la „Insula Iubirii”, sezonul 10, pentru a-și testa relația și pentru a afla dacă iubirea lor poate rezista tentațiilor. Pe măsură ce sezonul se apropie de final, tot mai multe secrete din viața celor doi ies la iveală. De această dată, Claudia a făcut dezvăluiri neașteptate despre „Gândac”, femeia despre care susține că ar fi avut o apropiere de partenerul ei.

Claudia Ion, dezvăluiri despre presupusa relație dintre Ionuț și „Gândac”

Concurenta le-a povestit fetelor din casă, dar și ispitelor masculine, cum a aflat despre presupusa legătură dintre Ionuț și prietena sa. Momentul a fost unul dificil pentru Claudia, mai ales că, după cum a mărturisit chiar ea, nu își imagina că ar putea trece printr-o asemenea situație în relația pe care o considera aproape perfectă.

Claudia a povestit că totul ar fi început după o petrecere de Revelion, la care o invitase și pe femeia pe care o numea „Gândac”. Deși nu vorbeau foarte des, aceasta făcea parte din cercul său de prieteni. Câteva săptămâni mai târziu, chiar înainte de Ziua Îndrăgostiților, Claudia a primit un telefon care avea să îi schimbe perspectiva asupra relației.

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„Înainte de Ziua Îndrăgostiților, pe 13 februarie, mă sună niște prietene. Eu eram acasă, făceam mâncare și zic: «Claudia, te rog frumos, lasă tot ce faci și vino acum la un anumit restaurant». Și îmi zice o fată: «Gândac se vede cu Ionuț»”, a povestit concurenta.

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Vestea a luat-o prin surprindere. Claudia a recunoscut că nu și-ar fi imaginat că partenerul ei ar putea să o trădeze, mai ales că avea impresia că relația lor era una dintre cele mai frumoase.

„Când mi-a zis Gândac se vede cu Ionuț, eu am zis: «Nu, n-are cum!». Eu nu-mi imaginam o relație mai perfectă decât ce am eu. A fost trezirea la realitate”, a mărturisit aceasta.

Ulterior, prietenele i-ar fi arătat mai multe dovezi, printre care o fotografie din lift și mesaje în care Ionuț ar fi întrebat dacă partenera lui urma să ajungă acasă. Claudia a povestit că, după ce a aflat toate aceste lucruri, s-a întors acasă și l-a confruntat pe Ionuț.

Întrebat de ce ar fi făcut acest lucru, răspunsul primit de Claudia ar fi fost: „De prost”. Concurenta a spus că partenerul și-ar fi recunoscut greșeala și i-ar fi cerut scuze.

Aceasta a discutat și cu „Gândac” despre care aflase că s-ar fi apropiat de Ionuț, cerându-i să îi spună sincer ce s-a întâmplat. Chiar dacă situația a afectat-o, Claudia a ales atunci să îi acorde lui Ionuț o șansă.

Ce crede Claudia despre apropierea dintre Ionuț și „Gândac”

În ciuda suspiciunilor și a informațiilor primite, Claudia a spus că a ales să creadă că între Ionuț și femeia respectivă nu ar fi existat o relație intimă. „Eu, în sufletul meu, cred că el nu s-a culcat cu ea”, a declarat concurenta într-un episod din trecut.

Povestea sa a stârnit reacții în rândul celor care au ascultat-o, mai ales că experiența de la Insula Iubirii scoate la iveală detalii importante despre trecutul și prezentul relației sale.

Noi momente din sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii pot fi urmărite la Antena 1 și în AntenaPLAY. Vineri, 27 noiembrie, show-ul începe de la ora 20:30, iar sâmbătă, 28 noiembrie, telespectatorii sunt așteptați în fața televizoarelor și pe platforma AntenaPLAY de la ora 20:00.