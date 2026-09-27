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Un date fierbinte, un bonfire intens și o seară cu trăiri puternice, într-o ediție Insula Iubirii, lider detașat de audiență!

Imaginile dor, mai ales atunci când speranța că totul va fi bine începe să dispară, pas cu pas. Cuvintele auzite fac totul mai emoțional, dar aduc și răspunsurile de care aveai nevoie. Insula Iubirii continuă să îi poarte pe cei de acasă în povești reale, care se trăiesc cu multe lacrimi, suspine și gânduri dure.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Duminica, 27 Septembrie 2026, 09:35 | Actualizat Duminica, 27 Septembrie 2026, 09:37
Bonfire cu scântei, la Insula Iubirii
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Aseară, într-o ediție lider detașat de audiență, telespectatorii au avut parte de o discuție apăsătoare, o serie de date-uri incendiare și un bonfire în care sinceritatea a dus la decizii extreme. Săptămâna viitoare, show-ul continuă, doar sâmbătă, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Discuția cu Radu l-a făcut pe Remi să ajungă într-un impas! Tânărul a realizat că relația lui se apropie de un punct neașteptat, iar lacrimile i-au curs rapid. În urma discuțiilor cu celelalte ispite, el și-a revenit, însă un gând i-a rămas – dorința de a-și salva ceea ce a clădit alături de Bianca. În vila cealaltă, aceasta pare mai decisă să meargă mai departe cu viața ei, într-un mod diferit.

Multe lacrimi a vărsat și Bianca Ghiurcă, după ce a ajuns la un bonfire neașteptat, alături de Nattasha. Primele imagini văzute cu Prințul Marco, în care apropierea acestuia cu Gabriella a devenit tot mai clară, au făcut-o să reacționeze rapid – de la atacuri îndreptate către ispită, la gândul că vrea să încheie tot și să plece înapoi la Roma. Cum se va încheia ceremonia focului și ce va face mai departe Bianca, vedem într-o săptămână!

Cea de-a șaptea ediție din acest sezon a adus emoții greu de imaginat, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:00 – 00:03, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 6.4 puncte de rating şi 27.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.3 puncte de rating şi 18.8% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:17, peste 1.1 milioane de telespectatori alegeau Antena 1.

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Antena 1 a condus clasamentul audienţelor pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19:00 – 00:00) cu 5.6 puncte de rating și 26.0% cotă de piață, față de PRO TV care avea doar 4.3 puncte de rating și 19.7% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Săptămâna viitoare, Insula Iubirii se va vedea doar sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, după ce vineri, România va întâlni Polonia, în direct la Antena 1.

Bianca și Nattasha, față în față cu imaginile partenerilor lor. Ce le-a dezvăluit Radu la ceremonia focului...
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