E timpul pentru sezonul 10 de Insula Iubirii! Cupluri pregăite de test și ispite decise să întoarcă priviri, așteptate la casting!

Emisiunea care a făcut ca vara anului 2025 să ardă mai puternic! Show-ul care i-a ținut pe toți cei de acasă, trei zile pe săptămână, în fața ecranelor, comentând fiecare întâmplare.

Poveștile care au stârnit reacții, emoții, trăiri intense și care au făcut ca fiecare ediție să fie lider detașat de audiență. Insula Iubirii, fenomenul așteptat de o țară întreagă, face primul pas spre viitor, începând căutarea celor care vor participa în următorul sezon.

E timpul pentru sezonul 10 din show-ul fenomen, Insula Iubirii! Cupluri dornice să accepte cel mai dur test al relațiilor și ispite decise să întoarcă priviri sunt așteptate la casting!

Pe casting.a1.ro se pot înscrie deja toate cuplurile care simt că cel mai dur test al relațiilor este ceea ce au nevoie pentru a-și răspunde la întrebări și pentru a lua decizii importante, dar și bărbații și femeile care au siguranța că pot fura priviri și atrage atenția, ca ispite!

”Au trecut deja două săptămâni de la momentul în care ne-am bucurat cu toții la difuzarea ultimului episod din sezonul 9 Insula Iubirii. A fost plin de emoții, bucurie, râsete și chiar și lacrimi, iar eu vă spun sincer, le-am trăit din plin pe toate, în urma comentariilor și mesajelor voastre. Totul merge mai departe, iar acum putem vorbi despre viitor, despre cei care își doresc să facă parte din cel mai dur test al relațiilor, deoarece a început perioada de înscrieri. Dragilor, sunt extrem de fericit să vă spun că... Thailanda ne așteaptă cu noi povești de neratat! Ne vedem în sezonul 10!”, spune Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii.

Cine va convinge echipa de casting și va ajunge în Thailanda? Cine va trăi cea mai puternică experiență sentimentală din viața lui? Rămâne de aflat! Între timp, toți cei dornici să facă parte din distribuția sezonului următor, pot completa formularul de înscriere pe site-ul casting.a1.ro!