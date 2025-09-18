Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Teodora Racoș, detalii neștiute despre apropierea dintre ispita Diandra și Marian

Antena Căutare
În interviul acordat la 6 luni după Insula Iubirii sezonul 9, ispita Teodora Racoș a dezvăluit și care a fost motivul pentru care nu l-a refuzat pe Marian Grozavu pentru dream date.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 15:25 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 16:52

Teodora nu a ratat ocazia de a vorbi și despre niște imagini cu Marian și Diandra care nu au fost difuzate la TV, când Marian o mângâie pe picioare pe Diandra pe sub apă când sunt la date.

Ce apropieri a observat Teodora între Marian și Diandra

Teodora a vorbit și despre parcursul Biancăi și al lui Marian ca un cuplu, spunând că îi pare rău pentru Bianca.

„Am avut momente în care mi-a părut rău că Bianca practic i-a mai dat o șansă pentru că chiar și la finalul bonfire-ului am îmbrățișat-o pe Bianca și am avut o reținere, nu i-am spus atunci, dar o să o spun acum. Am vrut să îi transmit faptul că merită ceva mai bun, că poate și să fie atentă să ia decizia corectă. În același timp, după ce am observat că cumva și ea a încercat să îl manipuleze ca să îl atragă înapoi după ce s-a terminat bonfire-ul și au ajuns la vila fetelor, am observat că are și ea tactici de manipulare, deci cred că se merită unul pe celălalt. Nu sunt în măsură să-mi dau cu părerea despre relația nimănui, dar dacă ei sunt fericiți așa cum sunt (...) și consideră că sunt potriviți unul pentru celălalt, nu sunt eu în măsură să le judec deciziile”, a spus Teodora.

Ispita Teodora Racoș a dezvăluit mai multe lucruri despre caracterul și personalitatea lui Marian Grozavu pentru că încearcă să arate care era, de fapt, adevărata lui față. Ea a vorbit și despre ce s-ar fi întâmplat dacă Marian o alegea pe Diandra.

„Eu am discutat cu Diandra despre chestia asta, chiar ne-am gândit la un moment dat pe care dintre noi o să o aleagă, deși eu știam sigur că eu voi fi alegerea lui de dream date din mai multe motive. (...) Diandra a spus că ea ar fi acceptat să meargă la dream date cu Marian pentru că a observat că de fapt Marian pe ea o place, mai mult decât ca pe o prietenă și chiar la date-ul pe care l-am avut cu snorkeling, Marian a atins-o pe picioare. Și a mângâiat-o pe picioare, iar eu am observat lucrul ăsta pentru că fix în momentul ăla eu am intrat cu capul sub apă și am prins exact acel moment și a spus că el i-a dat ei impresia că ar plăcea-o mai mult pe ea decât pe mine. Dar nu a ales-o pe ea, m-a ales pe mine și chiar m-a pus într-o lumină foarte proastă (...) pentru că Marian nu a vrut să mai vorbească cu mine, a fost foarte supărat”, a povestit ispita Teodora.

Marian și-ar fi dorit ca Teodora să îl refuze la date și el să rămână în vilă, pentru că nu își dorea să dea curs altor discuții cu Bianca atunci când avea să urmeze bonfire-ul final. În schimb, Teodora a decis să îl învețe o lecție și a acceptat să meargă la dream date doar pentru a-i demonstra că nu totul este în controlul lui.

