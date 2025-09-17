Cât de mult a crescut fetița Emei Oprișan și a lui Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii sezonul 7. Imagini adorabile cu Luna

Răzvan Kovacs, fostul concurent din sezonul 7 Insula Iubirii, a publicat pe rețelele sociale un videoclip înduioșător cu fetița lui și a Emei. Luna a cucerit inimile internauților cu frumusețea ei deosebită.

Răzvan Kovacs, fostul concurent din sezonul 7 Insula Iubirii, a publicat pe rețelele sociale un videoclip înduioșător cu fetița lui și a Emei | Antena 1 & Captură Instagram

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs se mândresc ori de câte ori are ocazia cu familia lor minunată. După participarea la Insula Iubirii sezonul 7, cei doi au devenit părinții unei fetițe superbe pe nume Luna.

Mai mult, concurenta avea deja un fiul din fosta relație, însă acest lucru nu a reprezentat un obstacol pentru partenerul său. Răzvan Kovacs l-a crescut pe Noah ca pe propriul său copil, iar drept dovadă stau chiar pozele tânărului din mediul online.

Venirea pe lume a Lunei l-a bucurat extrem de mult pe fratele său. Băiețelul a fost foarte entuziasmat când a aflat că va avea o surioară cu care să se joace. În prezent, relația dintre cei doi este una specială.

Cât de mult a crescut Luna, fiica Emei Oprișan și a lui Răzvan Kovacs

Deși nu mai apar atât de des pe micile ecrane ale publicului, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs sunt destul de activi pe rețelele sociale. Aceștia preferă să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente din viața lor.

Recent, DJ-ul a luat pe toată lumea prin surprindere cu un videoclip emoționant. Acesta s-a filmat în timp ce își ținea fiica în brațe, iar Luna îi oferea o mulțime de pupici. Postarea lui a strâns mai bine de 17 mii de like-uri.

Un lucru este cert, Răzvan Kovacs este topit după fetița lui. De asemenea, micuța a fascinat internauții cu frumusețea ei. Mulți au spus că Luna seamănă foarte bine cu mama ei.

„Am ajuns la vârsta la care bogăția nu se măsoară în bani. Cel mai fericit om de pe pământ sunt eu, am doi copii frumoși și sănătoși, o soție care mă iubește mult peste puterea mea de a înțelege. Am o meserie care îmi asigură un trai decent. Ce mi-aș putea dori mai mult decât sănătate să îi văd înflorind!”, a scris fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 7.

Postarea lui Răzvan Kovacs a stârnit o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. Aceștia i-au transmis tânărului că este un tată foarte norocos, având o fetiță deosebită și minunată.

„Ce frumos te pupă, Doamne! Să îți trăiască și să fiți fericiți și sănătoși toți 4”, „Ema mică! Vai ce frumusețe și cât seamănă la zâmbet”, „E o dulceață de copil!” sau „La capitolul gene, Ema te-a bătut fără drept de apel! Sunteți o familie foarte frumoasă!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Din imaginile lui Răzvan Kovacs de pe rețelele sociale se poate observa faptul că acesta este prezent în toate momentele importante din viața fiicei sale. Fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 7 are o relație specială cu micuța lui, dar și cu Noah, băiețelul Emei Oprișan.