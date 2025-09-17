Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Cât de mult a crescut fetița Emei Oprișan și a lui Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii sezonul 7. Imagini adorabile cu Luna

Cât de mult a crescut fetița Emei Oprișan și a lui Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii sezonul 7. Imagini adorabile cu Luna

Răzvan Kovacs, fostul concurent din sezonul 7 Insula Iubirii, a publicat pe rețelele sociale un videoclip înduioșător cu fetița lui și a Emei. Luna a cucerit inimile internauților cu frumusețea ei deosebită.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 14:57 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 15:51
Galerie
Răzvan Kovacs, fostul concurent din sezonul 7 Insula Iubirii, a publicat pe rețelele sociale un videoclip înduioșător cu fetița lui și a Emei | Antena 1 & Captură Instagram

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs se mândresc ori de câte ori are ocazia cu familia lor minunată. După participarea la Insula Iubirii sezonul 7, cei doi au devenit părinții unei fetițe superbe pe nume Luna.

Mai mult, concurenta avea deja un fiul din fosta relație, însă acest lucru nu a reprezentat un obstacol pentru partenerul său. Răzvan Kovacs l-a crescut pe Noah ca pe propriul său copil, iar drept dovadă stau chiar pozele tânărului din mediul online.

Venirea pe lume a Lunei l-a bucurat extrem de mult pe fratele său. Băiețelul a fost foarte entuziasmat când a aflat că va avea o surioară cu care să se joace. În prezent, relația dintre cei doi este una specială.

Cât de mult a crescut Luna, fiica Emei Oprișan și a lui Răzvan Kovacs

Articolul continuă după reclamă

Deși nu mai apar atât de des pe micile ecrane ale publicului, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs sunt destul de activi pe rețelele sociale. Aceștia preferă să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente din viața lor.

Recent, DJ-ul a luat pe toată lumea prin surprindere cu un videoclip emoționant. Acesta s-a filmat în timp ce își ținea fiica în brațe, iar Luna îi oferea o mulțime de pupici. Postarea lui a strâns mai bine de 17 mii de like-uri.

Citește și: La ce operație estetică a apelat de curând Ema Oprișan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 7. "E și pentru sănătatea mea"

Un lucru este cert, Răzvan Kovacs este topit după fetița lui. De asemenea, micuța a fascinat internauții cu frumusețea ei. Mulți au spus că Luna seamănă foarte bine cu mama ei.

„Am ajuns la vârsta la care bogăția nu se măsoară în bani. Cel mai fericit om de pe pământ sunt eu, am doi copii frumoși și sănătoși, o soție care mă iubește mult peste puterea mea de a înțelege. Am o meserie care îmi asigură un trai decent. Ce mi-aș putea dori mai mult decât sănătate să îi văd înflorind!”, a scris fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 7.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea lui Răzvan Kovacs a stârnit o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. Aceștia i-au transmis tânărului că este un tată foarte norocos, având o fetiță deosebită și minunată.

„Ce frumos te pupă, Doamne! Să îți trăiască și să fiți fericiți și sănătoși toți 4”, „Ema mică! Vai ce frumusețe și cât seamănă la zâmbet”, „E o dulceață de copil!” sau „La capitolul gene, Ema te-a bătut fără drept de apel! Sunteți o familie foarte frumoasă!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Citește și: Ema Oprișan și Iustina Loghin, în război de la distanță. Ce replici își aruncă fostele concurente de la Insula Iubirii

Colaj cu Răzvan Kovacs, Ema Oprișan și fiica lor
+8
Mai multe fotografii

Din imaginile lui Răzvan Kovacs de pe rețelele sociale se poate observa faptul că acesta este prezent în toate momentele importante din viața fiicei sale. Fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 7 are o relație specială cu micuța lui, dar și cu Noah, băiețelul Emei Oprișan.

Cine este și cum arată iubitul lui Naba Salem, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9. Cum au făcut cei doi anunțul...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Observatornews.ro Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Cum a reacționat Ella Vișan la știrile despre lupta ei cu kilogramele în plus
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Cum a reacționat Ella Vișan la știrile despre lupta ei cu kilogramele în...
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezonul 8 a făcut un pas important pentru cariera ei. Despre ce schimbare e vorba
Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezonul 8 a făcut un pas important pentru cariera ei. Despre ce schimbare e vorba
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x