Eduard a surprins-o pe Claudia la Insula Iubirii cu flori și un costum de baie sexy. Ce reacție a avut concurenta și ce declarație a făcut după îmbrățișarea ispitei?

Eduard a surprins-o pe Claudia cu un cadou sexy la Insula Iubirii. Reacția concurentei: „Nici producția nu mă mai oprește” | Antena 1

Concurentele de la Insula Iubirii au mers în club alături de ispitele masculine, unde au avut un nou prilej să se distreze și să petreacă mai mult timp în compania acestora.

Eduard și Claudia, tot mai apropiați la Insula Iubirii

Băieții au pregătit câteva surprize pentru fete și au făcut gesturi romantice, oferindu-le trandafiri. Printre cei care au încercat să le impresioneze pe concurente s-a numărat și Eduard, care a devenit tot mai apropiat de Claudia.

După ce a auzit declarațiile făcute de Ionuț, iubitul ei, concurenta a devenit mult mai deschisă în interacțiunile cu ispita. Eduard s-a bucurat de această schimbare și a încercat să îi fie alături Claudiei, oferindu-i atenție și mici surprize care au făcut-o să zâmbească.

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„Băieții au început cu un gest frumos față de fete și le-au oferit flori”, a povestit Eduard.

„Am împărțit cât am împărțit niște trandafiri pe acolo”, a mai spus ispita masculină.

Claudia a fost vizibil încântată de gestul lui Eduard și a mărturisit că nu se aștepta să primească un buchet atât de mare.

„M-am trezit cu un buchet imens de la Eduard. Foarte frumos”, a declarat concurenta.

La rândul său, ispita a explicat că a vrut să îi arate Claudiei că este apreciată și că micile atenții pot face diferența.

„Mici atenții, să se vadă că e apreciată”, a spus Eduard.

Momentul a fost unul emoționant pentru concurentă, care l-a îmbrățișat puternic pe Eduard și a făcut o declarație care a atras atenția.

„Nimic nu mă mai poate opri, nici producția nu mă mai oprește”, a spus Claudia.

Ce cadou neașteptat i-a făcut Eduard Claudiei după petrecerea din club

Surprizele nu s-au încheiat odată cu plecarea din club. Eduard a continuat să o impresioneze pe Claudia și i-a pregătit câteva cadouri. Pe lângă flori, ispita masculină i-a oferit concurentei și un costum de baie sexy, ales special pentru gusturile ei.

Claudia a fost surprinsă de atenția pe care i-a acordat-o Eduard și a recunoscut că acesta a reușit să îi aleagă un costum exact pe placul său.

„Nu știu cum și-a dat seama, mi-a luat un costumaș exact pe gustul meu”, a povestit concurenta în timpul testimonialelor.

Claudia i-a mulțumit ispitei pentru cadouri și s-a bucurat de atenția primită după întâlnirea din club. Apropierea dintre cei doi pare să fie tot mai evidentă, iar gesturile lui Eduard au contribuit la schimbarea atmosferei dintre ei.

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