Recent, în mediul online au apărut tot mai multe zvonuri cu privire la faptul că Ella Vișan, fostă concurentă la Insula Iubirii, ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs, și el fost concurent. Un detaliu ce alimentează acest zvon sunt chiar imaginile publicate recent de cei doi pe paginile personale de Instagram. Descoperă ce detaliu i-a pus pe mulți pe gânduri, de fapt.
Ella Vișan, fostă concurentă la Insula Iubirii, ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs. Ce imagine i-a pus pe mulți pe gânduri
Fanii emisiunii Insula iubirii sunt pe jar de când au început să circule anumite zvonuri ce vorbesc despre on presupusă relație a lui Răzvan Kovacs cu Ella Vișan. De la ce a pornit totul? Atât blondina cât și Răzvan Kovacs au alimentat indirect aceste zvonuri cu privire la o posibilă relație după ce s-au pozat în același loc și în aceeași zi, la orele serii, ba chiar au comentat la aceeași poză. Coincidența i-a făcut pe mulți dintre urmăritorii celor doi să creadă că aceștia formează un cuplu.
„Marele Ben , nu e chiar asa mare precum credeam eu…”, a fost mesajul ce a însoțit poza lui Răzvan Kovacs făcută în preajma Big Ben din Londra, publicată pe 15 aprilie 2026.
Tot pe 15 aprilie, în preajma Big Ben, la orele serii, s-a pozat și Ella Vișan, care părea că radiază de fericire, lucru ce i-a pus pe urmăritorii săi pe jar. Unii au mers chiar mai departe după zvonurile apărute și au transmis mesaje cu subînțeles: „E doar fotograful tau Razvan 😂? Ieri te tineai de mana pe story cu el”.
Un detaliu ce le-a dat și mai mult de gândit fanilor a fost că însuși Răzvan Kovacs i-a comentat Ellei la poză: „Ăla din spate e Marele Ben ? Ca nu pare atat de mare!”. Un mesaj similar a publicat și el la poza sa cu Big Ben, lucru ce a întărit zvonurile.
„Măreția lui nu constă în înălțime, ci în însemnătatea lui pentru Londra!
Câteodată, lucrurile mici sunt cele mai mărețe”, i-a răspuns Ella.
„Razvan, ce cauti aici!?!?!”, a întrebat o fană.
„Îmi placea peisajul”, a fost replica lui Răzvan Kovacs.
Deocamdată, în ciuda numeroaselor zvonuri, cei doi nu au dorit să ofere explicații sau detalii menite să clarifice aceste zvonuri.