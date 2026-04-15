Ema Oprișan de la Insula Iubirii, noi dezvăluiri despre divorțul de Răzvan. De ce au ajuns la tribunal. Ea îl acuză că a înșelat-o

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, foștii concurenți de la Insula Iubirii sezonul 7, s-au despărțit la începutul anului, iar el este cel care a făcut anunțul pe rețelele de socializare.

În tot acest timp, ea și-a dat seama că nu poate avea o relație de prietenie cu Răzvan pentru creșterea copiilor, iar ea trebuie să se impună pentru binele celor mici.

Ema a povestit într-un podcast recent că Răzvan și-a dorit ca ei să depună actele de divorț chiar de ziua ei de naștere, ca și când acesta ar fi fost cadoul pe care ea îl merita din partea celui pe care îl iubește.

Ei s-au înțeles atunci la notar ca Răzvan să aibă anumite zile și anumite intervale să îi viziteze pe copii. Răzvan, însă, nu a respectat mereu programul pe care l-au discutat de comun acord, iar acest lucru a deranjat-o foarte tare pe Ema.

De ce au ajuns la tribunal Ema Oprișan și Răzvan Kovacs

Ei urmau să definitiveze divorțul la notar chiar de ziua lui Răzvan, la final de martie, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat. Ema și-a dat seama că nu poate avea încredere în Răzvan având în vedere că el nu respectă înțelegerile cu care amândoi au fost inițial de acord.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ema Oprișan rupe tăcerea! Fosta concurentă de la Insula Iubirii face noi dezvăluiri despre divorțul de Răzvan Kovacs

În noul podcast în care a făcut dezvăluiri, Ema a dat de înțeles că Răzvan ar fi înșelat-o, iar frustrările ei, încă din vremea în care era însărcinată cu Luna, s-au tot acumulat și au pus presiune pe ea. Inițial, Răzvan și Ema au luat decizia de a se despărți după ce în timp relația lor s-a transformat din una de cuplu în una de amici și apoi colegi de apartament.

Chiar dacă au ales să se separe, Ema a spus că ei au încercat și încearcă în continuare să fie amândoi la fel de implicați în creșterea și educarea copiilor lor, Luna și Noah. Noah este fiul Emei dintr-o fostă relație, dar el și Răzvan au creat o legătură specială în cei patru ani în care Ema și Răzvan au fost împreună.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: La cine vor rămâne copiii după finalizarea divorțului dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs. Ce a declarat Răzvan

Ema a mai explicat că pe 23 martie ea și Răzvan urmau să semneze actele de divorț. Ema, însă, nu s-a mai prezentat la notar din cauza faptului că el nu a respectat programul de vizite al copiilor.

”Nu s-a finalizat divorțul. Ema nu s-a prezentat la notar. Acum urmează să depun documentele pentru divorț pe cale judecătorească”, a mărturisit Răzvan Kovacs pentru Spynews.

Cei doi copii, Luna și Noah, se află în permanență în grija Emei, care s-a mutat din Timișoara, din casa în care locuia cu Răzvan, într-un apartament din București. Acum ea se focusează exclusiv pe creșterea și bunăstarea copiilor ei.

În tot acest timp, ea și-a dat seama că nu poate avea o relație de prietenie cu Răzvan pentru creșterea copiilor, iar ea trebuie să se impună pentru binele celor mici.

Citește și: Ce are de gând să facă Ema Oprișan de la Insula Iubirii cu inelul de logodnă după divorțul de Răzvan Kovacs